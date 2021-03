Susto en “American Idol”: una concursante se desmayó en el escenario y debió ser hospitalizada de urgencia

Americal idol





Un momento de susto se vivió en el episodio de “American Idol” que se transmitió el lunes por la noche en los Estados Unidos cuando una concursante se desmayó en el escenario. El hecho generó conmoción entre los jueces del reality show, que socorrieron rápidamente a la joven, quien no obstante debió ser atendida por personal de emergencia y hospitalizada.

Funke Lagoke y su compañera Ronda Felton estaban escuchando de devolución de Lionel Richie por su interpretación de la canción “Tell Him”, originalmente escrita y grabada por Barbra Streisand y Celine Dion. Cuando Lionel estaba a punto de decirle a Funke lo que pensaba sobre su actuación, la mujer se desmayó súbitamente y cayó al suelo de frente. Los jueces subieron al escenario para asistirla y uno de ellos, Luke Bryan, notó que se había lastimado la barbilla.

Los paramédicos se presentaron de inmediato en el set de grabación y llevaron a Funke al hospital, donde fue tratada por sus heridas.

Funke Lagoke con su compañera Ronda Felton en el momento de su desmayo en el Dolby Theatre de Los Àngeles, donde se graban los nuevos episodios del reality show "American Idol"

Después del impactante evento, que quedó registrado ante las cámaras y que no fue editado por la producción, Richie le dio su decisión a un angustiada Felton. Los jueces le comunicaron a la concursante que tanto ella como Funke avanzarían a la siguiente ronda.

“Lo que íbamos a decir es que ambas merecen pasar”, dijo el cantante. “Felicitaciones. Sé que fue traumático, pero estamos aquí para ti. Somos una familia”.

Luego apareció en la pantalla una declaración de los productores del programa.

“Funke Lagoke fue tratada por deshidratación y dada de alta del hospital. Ella regresará para la próxima ronda“, decía el comunicado que el programa emitió tras las imágenes.

La reacción de Katy Perry tras el desmayo de la participante

“Es una noticia absolutamente asombrosa. No puedo decir que esté feliz en este momento, estoy preocupada por su salud más que nada”, compartió Felton, compañera de Lagoke, en su cuenta de Twitter. “Eso es lo más importante en este momento. Solo quiero que sepa que la amo, que me preocupo por ella y que solo quiero que esté bien”.

Mientras tanto, el lunes marcó el final del camino para Claudia Conway, hija de la asesora política estadounidense Kellyanne Conway, que fue jefa de campaña de Donald Trump en su campaña presidencial de 2016. Su participación en el show generó revuelo en el país.

La estrella de TikTok de 16 años hizo todo lo posible con su interpretación de “Sign of the Times” de Harry Styles, pero no pudo estar a la altura del listón alto establecido por su compañera de dúo, Hannah Everhart, quien terminó avanzando a la siguiente ronda.

