“Ridículo”: así opinó Sergio Mayer Mori acerca del supuesto abuso de Natália Subtil que acusó su padre

El hijo de Sergio Mayer respondió a los comentarios de su padre sobre la relación que mantuvo hace seis años con la modelo brasileña Natália Subtil (Fotos: Cuartoscuro / Instagram @smayermori)

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, se pronunció respecto a la relación que su hijo, Sergio Mayer Mori, tuvo hace seis años con la modelo Natália Subtil cuando ella tenía 33 años y él 17: “Mi hijo fue violentando siendo menor de edad”, declaró.

En entrevista para medios de comunicación que fue retomada por el programa Hoy, el diputado fue cuestionado sobre la relación que su hijo tuvo con la modelo brasileña, a lo que respondió: “Yo te diría en este caso que mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él. Entonces, ¿Dónde está la igualdad y la equidad?”.

Después, el también actor aclaró si lo consideraba o no un abuso sexual: “A ver, si Sergio hubiera tenido 28 años, hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años, qué hubiera pasado, (...). Si estamos buscando equidad e igualdad seamos correctos y no tengamos una doble moral a veces sí a veces no”, agregó.

Tiempo después de que iniciaron su relación, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil tuvieron una hija, Mila Mayer. (Foto: Instagram @nataliasubtil)

Sin embargo, el hijo del diputado mostró su disgusto con las declaraciones de su padre: “Me pareció ridículo lo que dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo y en el momento en el que lo dijo. Fue hace seis años, pero bueno...”, dejó en claro Mayer Mori a través de sus Instagram Stories.

Y es que en reiteradas ocasiones, Sergio Mayer Mori, quien actualmente tiene 23 años, ha dejado en claro que la relación con la madre de su hija, Mila Mayer, fue un acto consensuado y que tiene seis años desde que sucedió. Por esto, definió fuera de lugar los dichos del diputado.

A pesar de las polémicas que generó la relación entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori, ambos han declarado que mantienen una buena relación. El año pasado, en entrevista para Ventaneando, la modelo brasileña afirmó que nunca le prohibiría a su hija ver a su padre: “Yo estoy feliz por ella, todo el papá me da un reporte, me manda videos o fotos, entonces estoy bien. Ella es feliz con su papá, con la novia del papá y con el perrito”.

La artista brasileña Natália Subtil aseguró que mantiene una excelente relación con el padre de su hija (Foto: Instagram - Natália Subtil)

ACLARACIONES DE SERGIO MAYER SOBRE SUS DECLARACIONES

Un día después de haberse manifestado sobre la ex relación de su hijo, Sergio Mayer aseguró que los medios de comunicación sacaron de contexto sus declaraciones: “Les dije: ‘Si estamos buscando igualdad y equidad, deberíamos de ser parejos: mi hijo tenía 17 años y la mamá (Natália Subtil) tenía 28. Si mi hijo hubiera tenido 28 y ella 17, mi hijo estaría en la cárcel’. Ese es el contexto de lo que dije”, declaró el diputado en entrevista con la revista Quién.

Según el actor, nunca tuvo la intención de denunciar a Natália Subtil, sino que la puso como ejemplo para poner en perspectiva que en ocasiones no hay suficiente equidad en este tipo de casos: “Que ellos tuvieron relaciones consensuadas y así lo manejaron, ok. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si (la víctima) es hombre, no pasa nada. Si es mujer, es violación. Ese es el ejemplo que puse”, agregó.

El diputado también aclaró que sus declaraciones salieron a raíz de preguntas sobre la ayuda que ha brindado a “chicas que han sido violentadas siendo menores de edad”. El mes pasado, Sergio Mayer tuvo contacto con la presunta víctima de Ricardo “N”, y aseguró que la adolescente busca alzar la voz en representación otros menores que hayan sido agredidos: “Quiere ser la vocera y quiere dar a conocer un número de reporte ciudadano para que las niñas y niños que están pasando por esto puedan hacer las denuncias en tiempo y forma”, dijo en entrevista con Sale el sol.

Video: Canal YouTube Hoy

SEGUIR LEYENDO: