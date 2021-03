Sergio Mayer aclaró la polémica por sus dichos sobre Natália Subtil

Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro / Instagram @nataliasubtil

El actor Sergio Mayer habló respecto a la relación que su hijo, Sergio Mayer Mori, inició cuatro años atrás con la modelo Natália Subtil, y aseguró que “mi hijo fue violentando siendo menor de edad”. Para ese entonces, Mayer Mori tenía 17 años y ella 28.

En entrevista para medios de comunicación, la cual fue transmitida en el programa Hoy, el diputado confirmó que pronto se dará a conocer el nombre de un actor de origen argentino que violentó a otras actrices y que actualmente se encuentra en proceso de ayuda para una de las víctimas: “El día de ayer me buscó otra actriz que fue violentada por otro actor, violentada y golpeada, vamos a retomar el caso porque así sean actores, sean gente de apellido de renombre, quien sea, no lo podemos permitir”.

Tras estas afirmaciones, Mayer fue cuestionado sobre los declaraciones que Natália Subtil hizo en el pasado, en las cuales aseguró que fue agredida por su hijo, Sergio Mayer Mori. Ante esto, el también productor respondió: “Yo te diría en este caso que mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él. Entonces, ¿Dónde está la igualdad y la equidad? Mi hijo fue violentado siendo menor de edad”.

Tiempo después de que iniciaron su relación, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil tuvieron una hija, Mila Mayer (Foto: Instagram@nataliasubtil)

Después, Mayer aclaró si lo consideraba o no un abuso sexual: “A ver, si Sergio hubiera tenido 28 años, hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años, qué hubiera pasado, tú respóndeme, ahí está la respuesta, (...). Mi hijo dice ‘es que fue consensuado’, eso es lo que dicen los violadores... ¿está correcto? ¿Entonces? Respóndanse solos. Si estamos buscando equidad e igualdad seamos correctos y no tengamos una doble moral a veces sí a veces no”, agregó.

Sin embargo, en entrevista para la revista Quién, Sergio Mayer aseguró que los medios de comunicación sacaron de contexto sus declaraciones: “Estoy defendiendo y ayudando a muchas chicas que han sido violentadas siendo menores de edad. Sacaron el tema de mi hijo. Les puse precisamente ese ejemplo. Les dije: ‘Si estamos buscando igualdad y equidad, deberíamos de ser parejos: mi hijo tenía 17 años y la mamá (Natália Subtil) tenía 28. Si mi hijo hubiera tenido 28 y ella 17, mi hijo estaría en la cárcel’. Ese es el contexto de lo que dije”.

Después, Mayer aclaró puso el ejemplo de la mamá de su nieta, Mila Mayer, no con la intención de denunciarla, sino para poner en perspectiva que en ocasiones no hay la suficiente equidad en ese tipo de casos: “Que ellos tuvieron relaciones consensuadas y así lo manejaron, ok. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si (la víctima) es hombre, no pasa nada. Si es mujer, es violación. Ese es el ejemplo que puse”.

Video: Canal YouTube Hoy

El mes pasado, el diputado federal comentó que tuvo contacto con la presunta víctima del actor Ricardo “N” y afirmó que la adolescente afectada busca dar voz a otros menores de edad que han sido agredidos: “Quiere ser la vocera y quiere dar a conocer un número de reporte ciudadano para que las niñas y niños que están pasando por esto puedan hacer las denuncias en tiempo y forma”, dijo en entrevista con Sale el sol.

“Ayer estuve con ellos. Platicamos muchísimos y le di mi reconocimiento y respeto por haber tenido el valor de haber hecho la denuncia, de haber levantado la voz, porque muchas veces nos quedamos callados porque es el papá, porque es el tío o el padrastro. Esto no puede seguir”, agregó Mayer.

El diputado también dijo haberse “sorprendido y decepcionado” cuando se enteró que su ex compañero de la agrupación Garibaldi presuntamente comentó ese tipo de actos: Todo el peso de la ley a quien haga este tipo de actos deleznables y que definitivamente no pueden seguir sucediendo”, dijo contundente.

El diputado federal indicó que la adolescente buscará ayudar a otros menores de edad (Foto: @ricardocrespofans / IG - Cuartoscuro)

SEGUIR LEYENDO: