Raúl Araiza y el bochornoso momento que pasó cuando le recordaron su infidelidad

Un bochornoso momento fue el que vivió el actor Raúl Araiza en plena conferencia de prensa de la obra A oscuras me da risa, cuando le recordaron la infidelidad que afectó su matrimonio.

“El Negro” Araiza , como se le conoce en el mundo de la televisión en México, no fue puesto en esa incómoda situación por algún reportero sino por uno de sus compañeros en la obra teatral.

El comediante José Luis Guarneros, en su personaje de “La Maestra Resurrección”, estaba hablando ante la prensa cuando dijo: “ Creo que el Negrito tenía un comentario acerca de la infidelidad, ¿no? Ahora que dijeron el tema de la obra” , lo que causó una cara de asombro de Ninel Conde y dejó callado durante unos segundos a Araiza, mientras los reporteros expresaban su sorpresa.

Benito Castro y “Albertano” también optaron por quedarse callados ante lo incómodo de la situación. Finalmente, con una sonrisa, Araiza respondió al “ataque”. “Estamos chupando tranquilos”.

Raúl Araiza guardó silencio unos segundos antes de responder (IG: negroaraiza)

Ya en una entrevista transmitida por el programa Ventaneando, el hijo de Norma Herrera comentó que no le molesta que se toque ese tema.

Tampoco consideró que esté marcado por ese escándalo. “No así que digas, ‘soy el infiel de México’”.

“He tenido errores, los he aceptado, he pedido disculpas y he aprendido. No soy alguien que cargue con pena o con vergüenza mis errores porque he tenido también aciertos pero sí hay que pedir perdón, sí hay que aceptar. La obra de eso se trata, te ríes porque te ha pasado”, detalló.

Araiza, quien también es presentador del programa matutino Hoy, explicó que no es capaz de ponerse violento ante ningún tema sobre su vida privada porque él siempre ha sido bastante abierto respecto de esos asuntos, como cuando reveló que estuvo en una clínica por sus problemas con el alcohol, o cómo trató con sus hijas su escándalo de infidelidad.

En octubre de 2019, Raúl Araiza anunció su separación tras 24 años de matrimonio (IG: negroaraiza)

“Pero bueno, yo hablo de mí, muchos compañeros son muy especiales con su vida”.

La polémica que resurgió en la reciente conferencia de prensa se desató en 2015, cuando se supo que Araiza había sido infiel a su entonces esposa, Fernanda Rodríguez, con una actriz.

Al parecer su relación extramarital con la actriz llevaba varios años, por lo que el matrimonio de Araiza entró en una crisis.

Aunque Fernanda accedió a darle una nueva oportunidad, en octubre del año pasado Araiza reveló que su esposa y él habían decidido separarse tras 24 años de matrimonio.

Raúl Araiza y su novia María Amelia Aguilar (IG: negroaraiza)

“Hace varios meses Fernanda, mi esposa, y yo decidimos poner una pausa a nuestro matrimonio por razones personales que mantendremos en privado”, escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter y más tarde, durante la transmisión del programa Hoy, abundó sobre el tema.

“Es importante dejarlo claro, dicho por uno mismo, para que no se malinterprete: hace unos meses Fernanda y yo pusimos pausa a nuestro matrimonio. Fue algo hablado, sentido, llorado... Era importante para mí decírselos a ustedes, han sido testigos de mis errores y aciertos... Simplemente quiero decir que ella sigue siendo mi mánager, es mi socia y sobre todo es madre de mis hijas y es la mujer que más he amado y amaré en toda mi vida. Soy por ti Fernanda, pero la vida también me cuestiona... yo me necesitaba mover, la decisión fue mía”, explicó.

Actualmente Araiza tiene un noviazgo con la psicóloga María Amelia Aguilar, quien tiene una sección en Hoy.

