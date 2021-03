El bikini retro de Erika Buenfil: cómo se veía la actriz en su juventud

Erika Buenfil posando en bikini en Acapulco (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

En lo que llamó un sábado retro, la actriz Erika Buenfil compartió en sus redes sociales una antigua imagen en donde aparece posando su esbelta figura con un bikini color negro en las playas de Acapulco cuando era joven.

“Una foto de Acapulco hace uuuuuuu”, acompañó a la publicación que en las primeras horas que fue subida logró más de 100 mil reacciones de me gusta, así como cientos de comentarios que elogiaron su belleza e incluso le hicieron la pregunta sobre el joven que aparece detrás mirándola.

Buenfil se ha caracterizado por sus publicaciones en redes sociales, en especial Tik Tok, donde rápidamente se convirtió en una de las favoritas del público por sus contenidos dinámicos y divertidos. A pesar de sus 57 años, los usuarios reconocen que se ve rejuvenecida, por lo que ha ganado miles de suscriptores.

La cuenta de Tik Tok de Buenfil ha sido muy exitosa entre los usuarios (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

Aunque en los últimos meses ha subido otras fotografías en traje de baño, en noviembre pasado se mostró sin complejos con un bikini mientras se tomaba un descanso con vista al mar. “Estamos en el hermosísimo mar de Puerto Vallarta. Dice Víctor que sus lonjas…y mis lonjas también”, se le escucha diciendo en un video compartido mientras se encuentra a bordo de un yate.

Recientemente, quien participara en telenovelas como “La mexicana y el güero”, “Amores verdaderos” y “El derecho de nacer” reveló quiénes fueron los actores que le dieron los mejores y peores besos en la ficción durante su participación en el programa “Pinky Promise”, conducido por Karla Díaz -integrante de JNS-.

Mientras que detalló que con Arturo Peniche y Alexis Ayala tuvo buenas experiencias, también habló de las escenas que compartió con Eduardo Yáñez: “eran más de verdad para tele que intensos”, recordó.

Sin embargo, aunque no quiso revelar el actor al que se refería, también contó que durante las grabaciones de la telenovela “Así son ellas”, en 2002, tuvo que quejarse con el productor Raúl Araiza sobre su incomodidad. “Se quiso pasar, me besó muy intenso y me atascó. Era una escena dentro de un elevador. Lo sentí muy agresivo”, dijo Buenfil.

Merle Uribe acusó a Buenfil de intercambiar papeles por sexo (Fotos: Instagram / @erikabuenfil50 @merle_uribe)

Pese a todo, reconoce que la mayoría de veces se avergüenza y se pone nerviosa de filmar besos porque conllevan a estar muy pegada a sus compañeros de elenco, aunque son gajes del oficio en el que lleva más de 30 años de carrera.

La actriz Merle Uribe -quien destacó en papeles dentro del cine de ficheras- recientemente acusó a Erika Buenfil de ser una de las que se ofrecían e intercambiaban sexo por papeles protagónicos con el ex ejecutivo de Televisa, Víctor Hugo O’Farril.

“Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins. Me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo”, reveló la actriz.

Otro de los altercados en los que se ha visto involucrada Erika Buenfil es el que tuvo con Martha Figueroa luego de que -en una transmisión junto a Pepillo Origel- se refirieron a su hijo Nicolás como “el pequeño Zedillo” debido a que el adolescente es fruto de la relación entre Erika y Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente mexicano. Estos dichos despertaron la furia de la actriz.

SEGUIR LEYENDO: