Nació el primer hijo de Gerardo Islas, presidente de Fuerza Por México

La mañana del viernes, Claudia Wade comenzó con labores de parto (Foto: Instagram/gerislasm)

La tarde de este viernes 19 de marzo, Gerardo Islas, presidente del partido político Fuerza Por México, anunció el nacimiento de su primer hijo, quien llevará el nombre de su papá, junto con su actual pareja Claudia Wade.

Alrededor de las 18:00 horas, el político mexicano subió una historia a su cuenta de Instagram en la que compartió una foto junto con Wade y su recién nacido. La imagen estaba acompañada de un pequeño mensaje que decía “It’s a boy” (es un niño).

El anuncio de la llegada de su primogénito lo dio la mañana de este viernes, cuando desde sus redes sociales le escribió a sus amigos y seguidores que habían llegado al hospital para comenzar con las labores de parto,

“Hemos aguardado con mucha ilusión este día, en verdad no hay palabras para poder describir la gran alegría que siento por darme la dicha de ser padre. Quiero decirte que cada día me esforzaré por ser un mejor esposo @clau_wade y un gran padre para nuestro bebé, que está a minutos de nacer..!!”, escribió Islas.

El bebé llevará el nombre de su padre (Foto: Instagram/jadeconstandse)

Asimismo, algunos famosos como “El Burro” Van Rankin, Paloma Cuevas, Claudia Lizaldi y Karla Díaz felicitaron a la pareja y les desearon el mejor de los éxitos en esta aventura de la paternidad.

“Felicidades Gerry y Claudia que bendición! Disfruten cada segundo pasa todo muy rápido”, fue lo que escribió Sherlyn, ex pareja de Gerardo Islas, en un sorpresivo comentario en Instagram.

De acuerdo con el portal Cuna de Grillos, Sherlyn y Gerardo Islas se conocieron en 2009 en un evento filantrópico. Fue hasta 2014 que contrajeron matrimonio en el estado de Puebla, pero este terminó en 2016, a menos de dos años de haber comenzado.

Cabe recordar que Gerado Islas dio la noticia de que sería papá el pasado 20 de octubre de 2020, cuando desde su cuenta de Twitter compartió una imagen del ultrasonido de su esposa, como si fuese la portada de un diario ficticio.

“Como no queremos herir susceptibilidades y que luego nos digan porque no me lo dijiste a mi primero, todos siéntense porque aquí viene la noticia del año para todos a la vez: @clau_wade y yo #SeremosPapas. Es la bendición más grande del mundo, te amo @claudiawr1 con todo mi corazón”, fue el mensaje que acompañó el post.

La noticia de la llegada de su primogénito la dio el pasado 20 de octubre de 2020 (Foto: Instagram/clau_wade)

Claudia Wade, arquitecta tabasqueña de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, contó a la Revista Clase cómo fue el momento en que ella y su esposo se enteraron que serían papás: “Yo no podía creer lo que veía en la pantalla del test, fui corriendo hacia donde estaba él para que me dijera que efectivamente veía lo mismo que yo. Inmediatamente se le iluminó el rostro con una sonrisa enorme, me abrazó y me dijo `¡Felicidades vamos a ser papás!´. Fue inevitable que no se nos salieran las lágrimas de emoción y felicidad”, relató.

Gerardo Islas anunció su matrimonio en su cuenta de Instagram en agosto del 2020. “Amar a alguien es una cosa. Que alguien te ame es otra. Pero que te ame la misma persona que amas es todo. Te amo y te amare siempre esposa adorada”, escribió el político para acompañar la fotografía de la boda donde ambos se miraban sonrientes.

De acuerdo con la revista, la boda tuvo lugar en una hacienda privada del Estado de México, tuvo solo 20 invitados y se organizó en un tiempo récord de cuatro días.

