Mauricio Martínez tundió a famosos que buscan incursionar en la política y Sergio Mayer le respondió: “Necesitas más información”

El actor Mauricio Martínez hizo un llamado en contra de las personalidades que se han postulado para la política ahora que las elecciones en México están a la vuelta de la esquina y las reacciones no se hicieron esperar, entre las que destacaron las de algunos actores y luchadores, pero principalmente la del diputado Sergio Mayer, quien hace algunos años fue actor de varios proyectos como La fea más bella y cantante en el grupo Garibaldi.

El histrión de Broadway utilizó sus redes sociales para reprobar las intenciones de los famosos por contender a un puesto público en el país el próximo 2 de julio, por lo que pidió a la población en general que no se deje llevar por el nombre y carrera artística.

“Seré breve: No voten por nadie que haya salido en telenovelas, cantado en palenques o luchado en un cuadrilátero para un puesto en la política. Gracias”, escribió Mauricio en su cuenta de Twitter.

El posicionamiento de Martínez generó más de una reacción en cuestión de horas, pero resaltaron los comentarios de algunos representates de la farándula que no coincidieron con su opinión.

Entre los primeros en posicionarse fue el actor Luis Gatica, quien comentó “No suscribo”; Mauricio sólo colocó un emoticón de risas.

El productor de TV, Reynaldo López, también expresó su opinión y escribió: “Los políticos ‘profesionales’ lo han hecho tan mal que nadie los puede superar. Estoy seguro que un artista lo hará mejor”.

Y a este le siguió el actor, bailarín y luchador Latin Lover, quien también defendió a los integrantes de la farándula mexicana.

“Seré breve : Ojo no todos son como tu crees”, comentó en las redes sociales.

Pero quizá el comentario más llamativo fue el del diputado federal y ex actor, Sergio Mayer, quien sugirió que Mauricio Martínez no tiene conocimiento de sus representantes en el país, aunque resaltó que no dirá más sobre su opinión.

“Necesitas más información antes de emitir un comentario como este Mauricio. Lamento mucho tu percepción y que tú mismo te desacredites. Estoy seguro que ni siquiera sabes quiénes son tus Diputados local o Federal. Pero respeto tu derecho a expresarlo”, concluyó el legislador mexicano.

Hay que resaltar que el artículo 35 de la Constitución mexicana establece que, siguiendo una serie de requisitos, todo ciudadano tiene el derecho de ser votado en puestos de elección popular, lo cierto es que las personalidades ya mencionadas no cuentan con una preparación en políticas públicas que puedan garantizar su desempeño óptimo a favor de la ciudadanía.

Entre las últimas están la actriz y bailarina Bibi Gaytán, quien bajo su nombre real Silvia Gaytán Barragán, fue registrada por el Partido Acción Nacional (PAN) como pre candidata al puesto de alcaldesa en la localidad de Ocoyoacac del Estado de México.

Bibi Gaytán es conocida por ser actriz, modelo y cantante en telenovelas mexicanas. Entre los títulos en los que ha participado se encuentra Dos mujeres, un camino y Baila conmigo. Aunque también formó parte del programa “Pequeños Gigantes” transmitido por Televisa.

Otros que podrían aparecer en las boletas electorales el 6 de julio están Paquita la del Barrio, Vicente Fernández Junior, Lupita Jones, etcétera.

