Consuelo Duval pidió no juzgar a “Pepillo” Origel por vacunarse contra COVID-19 en Estados Unidos

Consuelo Duval confirmó su contagio de COVID-19 (IG: consueloduval)

La actriz y comediante mexicana Consuelo Duval defendió a Juan José “Pepillo” Origel, después de que se desatara una polémica en redes sociales por haberse vacunado contra COVID-19 en Estados Unidos.

A pesar de que personas del mundo del espectáculo como Cepillín reprobaron la decisión, algunos famosos lo apoyaron. Una de ellas fue la actriz Laura Flores quien pidió que lo dejaran en paz.

La más reciente fue la actriz Consuelo Duval quien lamentó que hayan criticado tanto al conductor de espectáculos.

En una entrevista que fue retomada por el programa Sale el Sol de Imagen TV, la comediante expresó que no puede estar en su contra solo porque encontró la manera de quitarse el miedo del COVID-19.

(Captura de pantalla: Twitter)

“Cada quien buscará y rascará la posibilidad. Nosotros no sabemos si él es un paciente de alto riesgo y por eso buscó su salud. No soy amiga de Pepillo, pero tampoco me le iría a la yugular porque está buscando la forma de que se quite el miedo de este bicho horroroso. Me dolió, me duele mucho cuando veo tanto odio y mala onda en redes, no me gusta”, declaró la actriz.

En septiembre de 2020, Consuelo Duval dio positivo a coronavirus, mencionó que aún tiene algunas secuelas y aseguró que en caso de tener la oportunidad, buscaría viajar a Estados Unidos para vacunarse.

“Los huesos me duelen un poquito. La memoria no ha vuelto al 100 pero el olfato sí y el gusto también. Lo único que no quiero que regrese a mi vida es el miedo y estoy segura que cuando se bajen los anticuerpos va a regresar el miedo si no estoy vacunada, entonces buscaré la oportunidad de vacunarme pronto”, agregó.

“Tengo la fortuna de que también tengo la nacionalidad americana (estadounidense) y entonces, si no tengo la oportunidad en México buscaré allá, pero todavía no quiero, me quiero esperar tantito”, finalizó.

Consuelo defiende a Pepillo Origel por adquirir la primera dosis de la vacuna (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

A inicios del mes de febrero, el presentador de televisión mexicana estuvo en el programa Hoy, en donde habló de la polémica que hubo por compartir en redes sociales el momento en el que recibía la primera dosis de la vacuna.

Pepillo Origel destacó que se puso la vacuna porque sintió mucho miedo de contagiarse de coronavirus: “No sé como decirles el porqué me fui a vacunar”, declaró en el programa.

Además, contó lo que hizo para acreditar la vacuna de forma legal en Estados Unidos: “Llego a Miami como turista y me dijeron por qué no aplicas para si te toca la vacuna. Me tocó la suerte”, agregó.

Pepillo Origel estuvo en el programa de Hoy para hablar sobre la primera vacuna de COVID-19. (Foto: Instagram/juanjoseorigel)

“Yo llego, me citan a las 15:00 de la tarde en un zoológico de Miami y llego, no había ningún otro carro, nada, era el único coche que llegó a la vacuna... llegué con lo único que llevaba que era mi pasaporte de turista, lo vieron y me pusieron la vacuna”, contó.

Agregó que cuando se puso la vacuna había muchas personas esperando el activo sin cita, por lo que si él no se la hubiera aplicado la habrían usado en otra persona.

“Lo hice porque en primer lugar estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve y no quiere recibir la vacuna, pues que vean. No sé, me emocioné muchísimo y aparte por pende**, la verdad, porque mejor no hubiera subido nada”, respondió

