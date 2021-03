Cómo ver el Synder Cut de la Liga de la Justicia en Google Play por 15 pesos

Liga de la Justicia: Zack Snyder tiene nuevas escenas con Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill y Ray Fisher (Foto: Warner Bros.)

El servicio de Google Play ofrece a sus usuarios un cupón promocional para realizar su primer renta dentro de la aplicación por 15 pesos. Ante el estreno de la película Liga de la Justicia, de Zack Snyder, muchas personas aprovecharon esta oportunidad.

Para hacer válido este cupón es necesario que se utilice desde una cuenta que tenga historial, así que no puede haber sido creada hoy. Los usuarios también necesitarán que sea la primera vez que rentan una película dentro de la aplicación.

Durante la madrugada de este 18 de marzo fue posible rentar la película inspirada en los cómics de DC por 60 pesos en la plataforma de Amazon Prime Video, sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana, el servicio de streaming actualizó sus precios y ajustó el costo.

Cupón que permite rentar cualquier película por 15 pesos en Google Play (Foto: captura de pantalla de Google Play por @ChemukiElShido)

El costo de renta de esta película es de 299 pesos en las plataformas donde está disponible en México, es decir, la Tienda Prime Video, ClaroVideo, Cinépolis Klic, Apple TV, Google Play, Microsoft Store, Izzi, TotalPlay y Megacable, la cual estará disponible entre el 18 de marzo y el 7 de abril.

Para ver la película Liga de la Justicia, dirigida por Zack Synder, en Google Play por 15 pesos, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a Google Play Store desde el dispositivo Android

2. Dar click en la opción de Películas, en donde deberá aparecer el cupón que permite rentar cualquier película por 15 pesos (esta promoción sólo está disponible en México y es de un solo uso, si el usuario ya lo había ocupado anteriormente, no podrá aplicarlo)

3. A continuación es necesario buscar Justice League: Snyder’s Cut y hacer click en rentar. En la opción de “Método de Pago” debe reflejarse el cupón seleccionado. El precio seguirá siendo de 300 pesos pero aparecerá tachado y el cobro será de 15 pesos.

Así luce el canje del cupón por la película Liga de la Justicia (Foto: captura de pantalla del usuario @_el_richy/Twitter)

Después de adquirir la película, el usuario tendrá 30 días para comenzar su reproducción, sin embargo, a partir de que inicie a verla, dispondrá de 48 horas para terminar de visualizarla.

En caso de que esta no sea la primer renta dentro de Google Play, el cupón no aparecerá en el inicio de la aplicación, por lo que el usuario tendrá que rentarla en su precio regular en esta y otras plataformas.

Sin embargo, no todas las personas pudieron disfrutar de esta promoción pues mucha gente se quejó en Twitter y otras redes sociales de que la Play Store había bloqueado el contenido para que no pudiera ser rentado canjeando el cupón. “Ya la quitaron, como estaban haciendo ese cupón mejor la quitaron y ya no aparece”, escribió un usuario en el hilo de una persona que intentaba explicar cómo ver Liga de la Justicia por 15 pesos.

"Liga de la Justicia" de Zack Snyder se estrenó hoy 18 de marzo y es uno de los estrenos más esperados de la pequeña pantalla (Foto: HBO)

De acuerdo con AP, la petición de “liberen el corte de Snyder” que incluyó etiquetas sonó en internet como un grito de batalla genuino e irónico al estilo de “¡Viva la revolución!” para los fans de los cómics hasta que Warner Bros. Pictures anunció que el corte del director Zack Snyder de la película de DC Comics de 2017 Justice League (Liga de la Justicia) debutaría en el servicio de streaming HBO Max.

Snyder fue el primero en anunciar la noticia en un evento por videoconferencia sobre su cinta de Superman Man of Steel (El hombre de acero): “Quiero agradecer a HBO Max y Warner Brothers por este valiente gesto de apoyo para artistas y permitir que sus verdaderas visiones se realicen”, dijo Snyder en un comunicado. “También un agradecimiento especial para aquellos involucrados en el movimiento Snyder Cut por hacer esto realidad”.

