Paramount Plus llegó a México: qué títulos podrán encontrarse en la nueva plataforma de streaming

Logo de la plataforma Paramount+ (Foto: Captura de panatalla de paramountplus.com/mx/)

Esta plataforma de transmisión de contenido por internet llegó a México y Latinoamérica este 4 de marzo, pues a través de su cuenta de Twitter la empresa anunció que el lanzamiento del servicio era oficial después de una cuenta regresiva.

“Esto no es otra plataforma de Streaming, es una montaña de entretenimiento” escribió en un tuit la cuenta de Paramount Plus Latinoamérica para promocionar dicho lanzamiento, hicieron referencia a su logo que consiste en montañas con estrellas.

Para poder acceder al catálogo de este nuevo servicio es necesario ingresar al sitio para registrarse con nombre, correo electrónico y contraseña, el precio es de 79 pesos al mes, es el costo más bajo para las plataformas de streaming actuales.

También le da a sus clientes 7 días de prueba gratis ya que podrán cancelar su suscripción antes de ese tiempo sin que se les cobre si así lo desean.

Registro de la plataforma Paramount+ (Foto: captura de pantalla de paramountplus.com/mx/ )

El sitio web de Paramount+ también tiene opción para registrarse con un operador como Izzi, Star TV, TotalPlay o Cinépolis Clic en este caso la persona interesada deberá consultar los paquetes que ofrecen los provedores de servicio de internet o contenido digital.

Este servicio de streaming se suma a las plataformas ya disponibles en México como Netflix, Prime Video o Disney+, a diferencia de ellas, este servicio todavía no contempla la visualización de contenido a través de perfiles personalizados para cada miembro de la familia. Sin embargo, no tiene por el momento un límite de reproducción en pantallas simultáneas ni contempla diferentes precios para dichas posibilidades.

El catálogo de Paramount+ cuenta con contenido para infantes como la serie animada Bob Esponja y la precuela de la misma, es decir, donde los personajes están en el kinder; Las Tortugas Ninja, Dora la Exploradora y PAW Patrol, la serie de cachorros bomberos. Dicha sección se abastece de las series y programas del canal de televisión juvenil Nickelodeon.

Opciones para visualizar Paramount+ (Foto: Captura de panatall/aparamountplus.com/mx/)

En esta plataforma están incluidas series originales como la temporada 3 de Yellowstone, la película del espacio Star Trek, la serie live action del videojuego Halo, que llegará próximamente, la mini serie Dos semanas para vivir o El cuento de la Criada, una producción sobre una mujer obligada a la esclavitud sexual quien lucha por sobrevivir en un escenario postapocalíptico de Estados Unidos.

Películas taquilleras como la saga de El Padrino o Misión Imposible también forman parte del catálogo, de igual manera incluirá estrenos de diversas producciones del canal de televisión MTV, como la franquicia de Acapulco Shore, Jersey Shore, Ex on the Beach y Catfish, el programa de televisión que caza mentiras de internet como personas que usan la identidad de otras.

En América Latina el servicio estrenará Los Enviados, producido por el director y guionista argentino, ganador del Premio Oscar, Juan José Campanella. Otro estreno de esta plataforma será iCarly (Revival), una producción donde estarán los actores originales del programa humorístico donde la adolescente Carly (Miranda Cosgrove) conducía su videoblog.

Portada de Paramount+ en su sitio web (Foto: Captura de panatalla de paramountplus.com/mx/)

La aplicación de Paramount+ está disponible tanto para dispositivos móviles Android como para el sistema iOS de Apple, los dispositivos en los que está disponible son computadoras de escritorio (PC o Mac); celulares y tablets por medio de la aplicación, en Apple TV 4, Chromecast y Roku TV para algunos países.

“Se trata de una plataforma para toda la familia. Siempre pensamos cual era la marca que teníamos que utilizar para lanzar el producto, y después de muchos estudios nos dimos cuenta de que Paramount es la marca más global de la compañía y la que más segmentos abarca”, explicó Ezequiel Fonseca Zas, vicepresidente de estrategia y marketing multiplataforma de Viacom.

El servicio es una nueva plataforma creada por el grupo de contenidos Viacom, el cual cuenta con marcas como CBS (productores de The Big Bang Theory), Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV y Comedy Central.

