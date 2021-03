Netflix anunció el regreso de Rebelde: “Bienvenidos a Elite Way School”

Video: Netflix.

Después de quince años de espera, la serie juvenil Rebelde regresará a las pantallas con una nueva generación de alumnos del exclusivo colegio privado Elite Way School.

Mediante una carta de aceptación firmada por la directora de la famosa institución, la plataforma de streaming Netflix, anunció que la producción de la serie comenzó este lunes en la Ciudad de México y que esta nueva versión de Rebelde se estrenará en la plataforma hasta el 2022.

“En estos pasillos se formaron íconos que han puesto a gritar a millones, y nuestras aulas han visto pasar estrellas preparándose para su siguiente escenario. Hoy la comisión directiva se enorgullece en presentar a la nueva generación de jóvenes que formarán parte de nuestra prestigiosa institución”, se lee en la carta del colegio ficticio.

La serie contará con la participación de la actriz juvenil Azul Guaita, quien es reconocida por su interpretación como ‘Camila’ en la telenovela de 2019, Soltero con hijas. Así como con la actuación del modelo Sergio Mayer Mori, la actriz Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Masini, la cantante Lizeth Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

La actriz uruguaya Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori. EFE/Kena Betancur/Archivo

Un detalle que llamó la atención del anuncio de Netflix, fue la firma de la directora del colegio. Pues se trata de uno de los personajes de la telenovela de Televisa de 2004: Celina Ferrer. Este gesto podría levantar sospechas sobre la participación de la actriz Estefanía Villareal, quien dio vida a aquel personaje, en esta nueva versión.

En el 2018, la creadora de la teleserie argentina Rebelde Way que se transmitió en 2002, María Cristina de Giácomi, también conocida como Cris Morena, reveló algunos detalles de esta nueva producción de la plataforma de streaming.

De acuerdo con lo reportado por la revista TvNovelas, durante una entrevista con el programa radiofónico argentino Basta de todo, la productora reveló que el proyecto tendría 20 episodios y que se centraría en los protagonistas de la trama.

“Acabo de vender Rebelde Way a Netflix. Tardarán un año para lanzarlo. Son 400 capítulos que, reformulados, quedarán 20. Ya estuve hablando con la showrunner que eligieron, y me contó que van a dejar los mismos personajes y que tienen que condensar los 200 capítulos que tuvo Rebelde Way”, reveló Cris Morena.

En México, la telenovela fue transmitida por Televisa desde el 2004 y hasta el 2006. Fue producida por Pedro Damián y protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Información en desarrollo...

