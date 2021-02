¡Al fin en casa!: la abuelita de Thalía y Laura Zapata reapareció bajo los cuidados de su nieta

El pasado 19 de febrero, la actriz de teatro y televisión publicó una fotografía en donde se puede constatar que su familiar de 103 años se encuentra en el hogar de la intérprete. FOTO: RODOFLO ANGULO /CUARTOSCURO

Después del escándalo ocasionado por la denuncia de Laura Zapata a la casa de retiro en donde residía su abuela, la señora Eva Mange reapareció aparentemente en recuperación y bajo los cuidados de la actriz.

El pasado 19 de febrero, la actriz de teatro y televisión publicó una fotografía en donde se puede constatar que su familiar de 103 años se encuentra en el hogar de la intérprete. En la instantánea, aparece la adulta mayor sentada en una silla de ruedas, con un canal de oxígeno para asistir su respiración y al pie de un árbol de navidad.

“Gracias a sus oraciones, mi Abuela pudo posar el día de hoy en el árbol de navidad que aún no he quitado por todo lo que ustedes saben”, escribió la actriz desde su cuenta oficial de Twitter.

“Nunca pensé tanta felicidad, Fe y confianza en Dios. Un buen bostezo de la abuela. Sigamos orando, Todos somos Eva”, continuó.

Por otra parte, la actriz no ha dejado de pedir el apoyo de sus seguidores para que su familiar pueda recuperarse totalmente.

Laura Zapata vía Twitter (@LAURAZAPATAM)

“Buen domingo y no nos dejen de sus oraciones. Que sanen pronto las lesiones de mi Abuelita hermosa. Ella le está echando muchas ganas”, tuiteó la intérprete de Rosa Salvaje por la mañana de este domingo.

Fue el pasado lunes 15 de febrero que la actriz y su abuela abandonaron el centro de atención y cuidado de adultos mayores en el que la señora Eva Mange fue presuntamente maltratada.

“Familia, feliz pues ya mañana nos vamos a casa. Mañana día 37 de estar en este terror. Yo venía al cumpleaños 103 de mi Abuelita y miren todo lo que ha pasado. Doy gracias a DIOS que llegué. Ahora solo necesitamos mucha oración para que lo siguiente sea salud, felicidad y amor”, anunció la actriz en Twitter un día antes del traslado de su familiar.

Sin embargo, la situación se complicó cuando la señora Eva Mange fue diagnosticada con un derrame pleural en ambos pulmones, condición de la que no se tenía reporte alguno.

“Las doctoras que acompañaron a mi abuela en su traslado a la casa, se dieron cuenta de lo que jamás se percataron en el asilo saliente. A su llegada al Hospital (Ángeles de Las Lomas), se le detectó un derrame pleural dentro del diagnóstico médico”, escribió Laura Zapata en un comunicado que compartió en su cuenta oficial de Twitter.

Laura Zapata se encarga del cuidado de su abuela, Eva Mange (Instagram: laurazapataoficial)

De acuerdo con lo narrado por Laura, el cuerpo de paramédicos que cuidaba a su familiar durante el traslado de la residencia, se dio cuenta de un ruido anormal en el sistema respiratorio de la adulta mayor.

“Las doctoras de la ambulancia se percataron de que (Eva) tenía un silbido en los pulmones, un estertor. A mí nunca me habían dicho que abuela tenía estertor. Le hicieron todos los análisis y todas las radiografías y todo lo que requería y, afortunadamente, no tenía nada que ver con el resultado que me habían dado en este lugar. Ahora ella tiene derrame pleural en ambos pulmones”, contó Zapata a la emisión matutina de Imagen Televisión, Sale el Sol.

Finalmente, la actriz llegó a a su domicilio a altas horas de la noche del 15 de febrero, en donde habló con medios de comunicación y aseguró que los directivos del centro de atención para adultos mayores intentaron privarla de su libertad cuando ella se negó a firmar un documento.

“Me tuvieron secuestrada porque ellos querían que yo firmara un parte médico mentiroso, tendencioso y absurdo. Entonces, no iba a firmar una reseña mentirosa. (Me dijeron) que entonces si no lo firmaba no podía salir. Dije que entonces me tenían secuestrada. Empecé a enviar mensajes y claro que me liberaron sin tener yo que firmar nada”, aseguró.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: