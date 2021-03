“Happy birthday, mamá”: la tierna felicitación de Mauricio Ochmann y Kailani hacia Aislinn Derbez por su cumpleaños

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

Este jueves la guapísima Aislinn Derbez cumple 34 años y aunque en sus Instastories no dejamos de ver tiernas felicitacitaciones de amigos, no podemos negar que la más especial es la de su ex, Mauricio Ochmann cantando junto a la pequeña Kailani.

A través de su cuenta de Instagram, el actor aprovechó la ocasión para felicitar a su ex pareja con quien no sólo tiene una pequeña de tres años, sino también una increíble relación a pesar de su separación. Y en la primera historia del día el actor se grabó cantando las mañanitas en inglés.

El tierno detalle del actor no quedó ahí, pues al ritmo de “Happy birthday to you” se unió la hija que tienen en común. Por su parte, la protagonista de Milagro en Praga nos volvió a dejar en claro que entre ella y Mauricio Ochmann no hay ningún problema, ya que sobre el video la actriz escribió “awww los amo”.

Padre e hija cantaron las mañanitas a Aislinn Derbez

Esta no es la primera vez que la expareja interactúa en redes sociales, pues se mantienen muy unidos para cuidar a su hija. Tan sólo el pasado 25 de febrero, cuando Kailani cumplió tres años, Aislinn y Mauricio organizaron una pequeña fiesta.

Esto desmiente los rumores que surgieron cuando se anunció la segunda temporada de De viaje con los Derbez, producción en la que no participaron Mauricio y Kailani. Por otro lado, estos dos eventos familiares sólo son una muestra de lo bien que llevan su separación.

En diciembre, Ventaneando encontró a Aislinn Derbez en el aeropuerto de Los Ángeles y aseguró que su ex y ella se siguen llevando “muy bien”. Y aunque el amor cambió un poco, no ha muerto “nos amamos mucho y somos una bonita familia”, dijo.

Esto después de que surgieran diversos rumores de un romance entre la actriz y al fotógrafo Jesh de Rox.

Kailaini cumplió tres años, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann festejaron con una fiesta @aislinnderbez Instagram 18032021

En su última publicación en la misma red social, la también empresaria agregó una foto suya anunciando la segunda temporada de su podcast La magia del caos, según sus detalles este es el regalo perfecto no sólo para su cumpleaños, sino también para sus fans.

Claro que la emoción por su cumpleaños ya se veía venir, pues ayer por la tarde, cuando le quedaban unas cuantas horas para cumplir 34 años, subió una foto en “el paraíso” de Azulik, Tulum. En la publicación Aislinn posa con un bikini en color naranja y blanco, un chongo alto, así como un par de accesorios en su cuello y muñecas.

SEGUIR LEYENDO: