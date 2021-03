“Me dijo ‘ya estoy harta de todos los mexicanos’”: fotógrafo agredido por Livia Brito sostuvo su acusación

Ernesto Zepeda hace declaraciones en contra de Livia Brito tras nueve meses de denunciarla por agresión y no recibir indemnización

El fotógrafo Ernesto Zepeda declaró que, después de nueve meses, ni la actriz cubana Livia Brito ni sus abogados, han respondido ante las acusaciones por haberlo agredido y dañado su equipo de trabajo el año pasado en la Zona Hotelera de Cancún, a pesar de que se hizo publico que compró una casa en el Pedregal por 17 millones.

En junio pasado la actriz, junto con su novio Mariano Martínez, atacó al fotógrafo mientras él realizaba su trabajo como paparazzi fotografíandola. En un principio, tras las acusaciones que recibió, ella negó los sucesos a través de su cuenta de Twitter, en donde decía que en ese momento se encontraba en la Ciudad de México y no en donde se cometieron los actos. Esto fue así hasta que Ernesto Zepeda mostró evidencia, a lo que Brito respondió que no tenía dinero para pagar por los daños cometidos. Actualmente el caso sigue activo en el Ministerio Público de Cancún.

En entrevista con Chisme No Like, el fotógrafo dijo que era un descaro que Brito haya comprado una mansión de millones, pero que no le preocupa eso, pues “cada quien se puede comprar lo que quiera”, lo que le inquieta es que ella no quiera resolver el caso o se sienta muy segura de que sus actos no tengan consecuencia. A esto se le agrega que las autoridades no están agilizanando el proceso y el fotógrafo no cuenta con su equipo de trabajo.

“Livia es una déspota, ególatra. Trata a todo mundo de su sirviente, cree que está por encima de todos [...] Ella espera que por su cara bonita todos le rindan pleitesía, le cargue la bolsa y tratarnos como sirvientes, y no es así”, declaró Zepeda.

El fotógrafo Ernesto Zepeda acusa a Livia Brito de no cumplir con la indemnización tras nueve meses de haberlo atacado(Captura de pantalla de Chisme No lIke)

El fotógrafo agregó que los rumores sobre los comentarios que Livia hizo hacia los mexicanos los confirma, dijo que la señora que también fue atacada por la actriz declaró que “así en la cara me dijo ‘Ya estoy harta de todos los mexicanos’”. La señora era huésped de un hotel en Cancún, cuando Brito le arrebató su celular, culpándola de estarla grabando e intentando destruirlo.

Zepeda también lamentó la reacción de Televisa tras los hechos, pues sus valores no van de acuerdo a su forma de actuar; “está muy fuera de lugar que Televisa, con los valores que según dice que promulga, está de acuerdo con contratar a alguien que está acusado de robo con violencia”, declaró, pues Televisa anunció que la actriz volverá a estar en pantallas con la telenovela La desalmada, producida por José Alberto Castro, una adaptación de la telenovela colombiana La Dama de Troya.

El fotógrafo acusó a Livia Brito de haberlo agredido en Cancún mientras realizaba su trabajo

Anteriormente, Livia y Zepeda tuvieron un careo en compañía de sus respectivos abogados. El fotógrafo expresó que tanto la actriz como su novio, le pidieron disculpas, “pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación”.

La millonaria mansión no fue lo único que la actriz compró a pesar de haber argumentado que no tenía dinero para los gastos de sus daños, se reveló que también le compró a su pareja una camioneta del año, además de estar apoyándolo con su emprendimiento.

Al final de la entrevista, en donde se le dio la oportunidad de mandarle un mensaje a Livia Brito, el fotógrafo rechazó la invitación, pero dijo que deseaba que en la prisión de Cancún hubiera señal para que “pueda seguir haciendo sus TikToks y sus en vivo en Instagram”.

