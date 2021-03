¿Ingrid Coronado en Sale el Sol?: quién podría ocupar el lugar de Luz María Zetina

Ingrid Coronado podría incorporarse próximamente a las filas de Imagen Televisión (Foto: Cuartoscuro)

A punto de cumplir cinco años al aire, el programa Sale el sol, matutino de Imagen Televisión, sufrió la baja de una de sus conductoras principales, y quien se convirtió en la cara más popular de la emisión: Luz María Zetina, quien abandonó la emisión para concentrarse en un importante proyecto cinematográfico.

Fue el pasado 2 de marzo cuando la también actriz dejó la conducción de la revista matutina, por lo que ahora el productor de diversos proyectos del canal buscará refrescar la emisión con nuevas adiciones, es por ello que próximamente se incorporarán dos nuevos elementos, y aunque no reveló los nombres sí adelantó que se tratan de importantes figuras del entretenimiento mexicano.

Andrés Tovar contó cuál será el destino del programa también conducido por Talina Fernández, Carlos Arenas y Paulina Mercado, y del que recientemente también salió el presentador Roberto Carlo. Tovar destacó que la salida de Zetina fue apoyada por la producción del canal, toda vez que mantiene una relación cordial con la televisora:

Luz María Zetina salió del matutino para enfocarse a un nuevo proyecto de cine (IG: luzmariazetina)

“El programa va a tener una evolución y migración de conductores constante, son ciclos que empiezan y que terminan; en estos años hemos tenido esos cambios, y Luz María va a continuar en Imagen Televisión, pero ella tiene ahora una oportunidad para actuar en una película muy importante. A nivel personal y profesional tiene todo mi agradecimiento, creo que hemos hecho una mancuerna muy divertida y brillante”

“Vamos a ver si a su regreso continúa en Sale el sol o si hace algo independiente para el canal; ella me platica que quiere seguir generando proyectos nuevos dentro del canal, por ahora, lo a priori es su proyecto de actuación y la apoyamos, queremos que continúe en Imagen”, reveló el también productor del programa De pisa y corre para la revista TVyNovelas.

Al cuestionarle sobre las nuevas conductoras, el realizador destacó que muchas personalidades se han interesado en formar parte del equipo que conduce la emisión:

En 2020 se sumó al cuadro de presentadores la veterana "dama del buen decir" Talina Fernández (Foto: Captura de Pantalla/Sale el Sol)

“Sí, tenemos ya nombres importantes con quienes hemos platicado, y nos ha sorprendido la respuesta de los conductores y los comunicadores cuando les hemos hablado, o quienes han levantado la mano para venir al programa; todas las personas nos han dicho que sí, que encantadas de la vida vienen. Hay nombres de tres o cuatro personas con las que yo he platicado, pero no los puedo decir ahora.”, expresó.

Uno de los nombres especulados para formar parte del matutino es la conductora Ingrid Coronado, quien durante varios años se mantuvo al frente del programa de TV Azteca Venga la alegría, proyecto en el que consiguió las tablas necesarias para poder incorporarse de inmediato a una emisión con las mismas características. Y es que ya han pasado poco más de dos años desde que la también ex Garibaldi se despidiera del programa con el que alcanzó gran popularidad.

“No he hablado con Ingrid últimamente; hace como ocho meses fui a comer con ella y hay ganas de hacer cosas juntos, estamos viendo un formato con ella y ojalá se den los tiempos; para Sale el sol no estamos pensando en ella, tiene en la mente un formato que me encanta y que tiene que ver con conciencia y bienestar”, reveló descartando por completo la incorporación de la famosa.

La presentadora salió de "Venga la alegría" hace más de dos años (Foto: Instagram de Ingrid Coronado)

Respecto a la fecha en que se verán reflejada la nueva imagen del programa al aire, Tovar aseguró que “yo creo que a finales de marzo o principios de abril les daremos una gran sorpresa, esperemos que así sea, estamos trabajando duro. La idea es que no venga una persona nada más, sino dos nuevos conductores”, destapó.

“Hay algo que estamos cocinando que puede ser histórico, sin duda, y tiene que ver con ese giro que le vamos a dar al programa y con las personalidades que se pueden sumar; hay algo por ahí, la televisión está necesitada de gente que diga cosas importantes, con valor, y estamos trabajando duro para que quien llegue al programa le dé eso a la gente”, finalizó el realizador.

