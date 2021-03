Del “extraño a Marcelo” al “la pienso y me enamoro”: Danilo Carrera desata rumores de una posible reconciliación con Michelle Renaud

(Foto: danilocarrerah / Instagram)

Danilo Carrera y Michelle Renaud rompieron el corazón de todos sus fanáticos cuando anunciaron su separación en enero pasado, pero a pesar de esto no han dejado de aparecer juntos en redes sociales o eventos y el actor ecuatoriano ha emitido románticas declaraciones de su ex pareja que alientan a una posible reconciliación.

Tanto Danilo como Michelle han explicado que entre ellos existe mucho amor, pero decidieron terminar porque tienen planes distintos, este discurso justifica que de vez en cuando aparezcan en las redes sociales del otro o se dediquen amorosos mensajes, pero estos mismos han alentado al surgimiento de algunos rumores sobre que pronto reiniciarán su relación.

El actor ecuatoriano recientemente se ha desvivido en halagos hacia su ex novia y el hijo de ésta Marcelo, con el que entabló una relación muy estrecha y por la que ahora han tenido un sentido distanciamiento.

“Lo extraño con todo mi corazón, pero incluso cuando yo estaba en mi casa durmiendo porque no vivíamos juntos Mich y yo, me acostaba a dormir y extrañaba a Marcelo. Cuando no lo veía dos días también, me mandaba audio y me decía ‘Danilo, vienes a comer hoy?’ y si tenía tiempo claro que iba a comer con él”, recordó el protagonista de la telenovela Quererlo Todo.

Michelle Renaud y Danilo Carrera contaron la verdad detrás de su ruptura

Danilo Carrera explicó que tras la ruptura con Michelle, tuvo tiempo para despedirse del pequeño Marcelo y de vez en cuando aún conversan para no resentir tanto la separación.

“Claro que me despedí, a Marcelo se le explicó todo, entiende todo, Michelle es una gran mamá y pues sí, Marcelo sabe absolutamente todo. Con Marcelo, uno, no es un niño normal, es un niño súper especial, que entiende todo, que se comunica, es igual que Michelle, es ahí cuando dices, Mich, qué bien lo hiciste, qué gran mamá has sido”, dijo en entrevista con Las Estrellas.

“Son procesos que está viviendo y cada vez que ha querido hablar conmigo yo he hablado con él, así que seguirá así, también de eso no sé qué pasará, pero los dos saben que lo que necesiten ahí voy a estar”, añadió.

En otra entrevista con el mismo medio, Danilo recalcó que no se cierra a una reconciliación: “No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti. Que ha sido una persona a la que siempre vas a querer de una manera u otra, eso te lo puedo decir ahora, ¿qué va a pasar? ya el tiempo dirá. Te digo es una persona hermosa, mágica, pienso en ella y ya me enamoran más, me empiezo a reenamorar, más de lo que ya estoy, no lo sé, vamos a ver qué pasa”.

Video: Despierta América.

Esta semana la misma Michelle reveló lo que haría si su ex pareja tuviera una nueva novia pronto. “Me rompe el corazón. Yo espero que él tenga esta consciencia de decir: ‘Voy a darle su duelo a ella para que me supere’ y ya entonces empezar a anunciar sus otras relaciones”, confesó la actriz en su visita al programa Despierta América y añadió “no, o sea, me lo agarro golpes”.

Ante la reacción de la actriz mexicana, Danilo desechó la idea de tener un nuevo romance y destacó que ambos viven un momento de “duelo” por haberse separado.

“Yo creo que ahorita sí es importantísimo, como te lo dije también a ti Mich, respetar nuestra relación y honrarla. Hay sentimientos, ella sabe que la adoro con todo el corazón, que la amo con todo el corazón. Y al final del día, es un proceso, es un duelo que los dos estamos viviendo y ya está”, expresó el actor.