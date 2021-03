“Es un barril de manteca”: Alfredo Adame respondió a mujer transexual que lo acusó por agresión

Hace unos días, una mujer transexual denunció que fue agredida y que Alfredo Adame podría haber mandado a la gente que la golpearon (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Alfredo Adame volvió a ser blanco de críticas luego de que hace unos días una mujer transexual, identificada como Robert Michell Santillán, hiciera público que fue víctima de agresiones físicas por parte de otras 4 personas pertenecientes a su comunidad. El problema de este asunto es que señaló al actor como uno de los posibles responsables.

Adame se caracteriza por siempre tener una opinión al respecto para varios tópicos, especialmente cuando son asuntos que lo involucran de manera directa o indirecta. Esta vez no fue la excepción, así que, en entrevista para el canal de YouTube de Eden Dorantes, no sólo quiso dar su versión de los hechos, sino que no perdió la oportunidad de insultar a Robert Michell.

Lo notable en todo este asunto es que en su historia explicó el posible origen de los problemas de Adame con esta mujer transexual y, para sorpresa de muchos, sus ex-parejas, Diana Golden y Susana Quintana, están incluidas. Una de las primeras cosas que aclaró a los medios fue la percepción que tiene de la víctima de agresión:

Adame aseguró que Robert Michell está relacionada con sus ex-parejas, Susana Quintana y Diana Golden (Foto: Instagram @diana.goldenberg @alfredoadamevonknoop)

“Este tipo, que es un barril de manteca, no es una mujer, es un hombre y a la naturaleza no se le engaña... De repente, el año pasado, llegaron Diana Golden, Susana Quintana y este tipo a un restaurante del centro de la Ciudad de México...”.

Supuso que las tres habían llegado al inmueble en una condición cuestionable y, sin pruebas contundentes, Adame atacó a las mujeres con las que llegó a tener una relación: “Seguramente ya iban con droga, porque las dos son drogadictas (...) y ya lo demostré yo, ¿okay? Pelos de la burra en la mano; yo no hablo sin saber”.

Al parecer, los audios que Robert Michell mostró en el video donde denunciaba a Alfredo Adame, fueron el resultado de una mala noche de copas en las que el actor no tuvo nada qué ver: “Se pusieron hasta el gorro de alcohol, pidieron de comer y, a la hora de la hora, no querían pagar la cuenta. Entonces llega primero el mesero, empieza a pelear con ellas y luego el gerente... A mí me mandaron cuatro o cinco fotos donde están ellas hasta el gorro. Están alegando con el mesero, alegando con el gerente del restaurant y luego las están corriendo”.

Adame reiteró en varias ocasiones que Robert Michell no le parece mujer, sino un "barril con manteca" (Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro)

El ex-conductor de Hoy aseguró que no estuvo presente en ese supuesto altercado y que, si se enteró al respecto, fue por un tercero que lo contactó que, incluso, se refirió a Robert Michell como “travesti” y le aseguró que sus ex-parejas estaban aliándose en su contra. Adame aseguró que tomó la situación con humor y que le restó importancia.

Sin embargo, mencionó que al día siguiente del incidente, un periodista le contactó para preguntar qué había ocurrido con Diana Golden y Susana Quintana, y se refirió de esta mujer trans como lo que le dijeron que era: un “travesti”. Alfredo Adame aseguró que, a raíz de esto, Robert Michell publicó un manifiesto donde sostenía que era mujer y que, al parecer, el ahora creador de contenido en YouTube replicó:

“Yo le digo muy claro ‘A la naturaleza no la engañas’, y menos un barril de manteca como este. Yo conozco transexuales verdaderamente hermosas, verdaderamente con cuerpazos, con modales, con actitudes, con conductas de mujer, ¡femeninas y todo! Este es peor que Cavernario Galindo, el luchador. Es un barril de manteca ahí”.

Por otra parte, el actor y conductor aseguró que siempre ha sido alguien que apoya a la comunidad LGBTI (Foto: Archivo)

Aclaró que los audios mostrados por Robert Michell en su video de denuncia sí los hizo él, mas no hacía ella, sino hacia un supuesto hermano que Robert tiene. Cuando salieron todos estos ataques de Adame por cómo se refirió a esta mujer transexual, el hermano de esta quiso amenazarlo, a lo que Adame respondió invitándolo a que se encontraran para arreglarlo a golpes. Pero insistió que nunca fueron dirigidos hacia Robert.

Dijo que, cuando se enteró que golpearon a esta mujer hace unos días, llegó a tener tres hipótesis de qué pudo ocurrir: “Una, posiblemente fue gente de la comunidad transexual que me quiere mucho, que me mima y me consiente, porque yo siempre he sido muy buena persona con todos los miembros (...) de la comunidad LGBTI. (...) Segunda, este quiere reflectores y sus cinco minutos de fama conmigo. (...) Y tres, pues él mismo agarró y se azotó contra la pared”.

