Las pruebas que inculpan a Alfredo Adame en una brutal agresión contra una mujer transexual

Mujer transexual acusa que Alfredo Adame la mandó a golpear. Robert Michell Santillán difundió audios donde presuntamente se le escucha a Alfredo Adame amenazándola (Video: Youtube)

El pasado lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una mujer grabó un video que este jueves 11 de marzo difundió en su canal de YouTube para hacer una denuncia pública, pues fue víctima de una brutal golpiza por parte de un grupo de mujeres transexuales en un sitio sin especificar.

La mujer transexual, identificada como Robert Michell Santillán, mostró múltiples golpes en su rostro y brazos, y narró cómo cuatro personas la atacaron “por la espalda” causándole heridas, rasguños e incluso aseguró que lo que buscaba una de ella, quien la atacó con un arma blanca, era “sacarle los ojos”.

“No puedo hablar mucho de la situación por cuestiones legales, por consejo de los abogados, la situación se está tornando muy fea (…) el día de ayer fui víctima de unas personas, desfavorablemente, de la comunidad también, personas trans”, comenzó en el video que dura más de 20 minutos y está colgado en el canal titulado “En perra, guapa y femenina”, donde presenta información diversa sobre su salón de belleza y ha compartido incluso entrevistas con personalidades como Mohni Vidente y Los Wapayasos.

La mujer difunde contenidos relacionados con su día a día y sus vivencias en el salón de belleza de su propiedad (Foto: Captura de pantalla)

“En un lugar donde acostumbro estar o ir, me dieron una golpiza entre varias mujeres trans”, comentó la mujer que aseguró estar medicada para que se le desinflamen y cicatricen las heridas al interior de las mejillas, sufridas luego del ataque.

“En el ojo tengo una herida profunda porque al parecer esta persona quería sacarme el ojo, es lamentable, tengo que hacer denuncia de todo esto porque son personas de la comunidad, son personas que llegan a agredirme por la espalda, siendo más de cuatro personas, de una manera muy cobarde”, continuó en el video titulado “Ya se cumplieron las amenazas de Alfredo Adame”.

La mujer relacionó las lesiones sufridas con una presunta amenaza que le habría hecho el actor y conductor de 62 años, sin embargo, no especificó cómo surgió el conflicto, del cual dijo haber recibido múltiples insultos en distintos audios.

“Este día que se celebra el Día Internacional de la Mujer decidí hacer este video, no puedo hablar mucho del tema por cuestiones de los abogados, porque las denuncias están puestas. Quiero vincular esta situación respecto a las amenazas que he recibido por parte del señor Alfredo Adame, y él está inmiscuido también en esta carpeta de investigación que se está haciendo, con estas denuncias que hice, les voy a enseñar la carpeta para que ustedes mismos vean la situación”, dijo Michell antes de mostrar el documento a cuadro y aseguró desconocer el motivo por el que fue golpeada, incluso puso en la mesa la posibilidad de que Adame haya sido el artífice del plan para golpearla.

Robert Michell aseguró que Alfredo Adame la amenazó con múltiples mensajes, sin embargo no especificó el origen del conflicto (Video: Youtube)

“Ya se va a enviar a una mesa de trabajo para que sea turnada con un juez de control porque es una situación que debemos de denunciar. No sé si el señor Alfredo Adame les pagó a esas personas, como acostumbran hacerlo, no sé si estas personas lo hacen por envidia o por coraje de algo, cuando yo no tengo nada en contra de estas personas, si alguna vez estas personas se sintieron agredidas por mí o alguna cuestión, creo que somos personas adultas, pensantes, civilizadas, si tenían algo en contra de mí, simplemente se puede hablar, me lo pueden hacer saber”.

Michell detalló que la golpiza habría sido derivada de las amenazas que presuntamente recibió por parte del actor y cuestionó su honorabilidad en tanto que pretende obtener un cargo público respaldado por el Partido Redes Sociales Progresistas en la Ciudad de México:

“Vinculo todo esto porque apenas que hice públicos unos audios en algunos medios de comunicación, resulta que en la amenaza que me hace este señor, ya se cumplió por parte de él. Ya, señor Adame, ya se cumplió su amenaza, o ya me la hizo hacer cumplir, no lo estoy señalando directamente, pero uno al recibir todas esas amenazas, al recibir llamadas telefónicas, que no he podido dejar muy documentadas porque son llamadas que luego me hace al salón o a mi casa”, dijo antes de presentar un audio donde presuntamente se escucha la voz de Alfredo Adame, quien enojado le llama en masculino: “De cualquier forma la putiza ya te la ganaste, pendejo. Te voy a ubicar, cabrón y te voy a reventar la madre”, se escucha en el documento audible.

El actor fue nombrado Coordinador del Distrito 14 federal por el Partido de Redes Sociales Progresistas, en la Ciudad de México (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

“Vea qué clase de político quiere entrar a la política, y desde nuestras trincheras tenemos que luchar. Voy a hacer público todo esto, si lo hacen con la finalidad, como me dijo esta persona que me agredió, que eso era para que ya no anduviera yo publicando pendejadas, (…) no me voy a quedar callada, voy a seguir denunciando, lo vuelvo a repetir, ya está la denuncia puesta, ya está la situación en manos de los abogados. Tengo en mi representación uno de los bufetes más reconocidos de la Ciudad de México y vamos a seguir dándole procedimiento”, destacó y lanzó un mensaje directo para el también conductor de televisión.

“Señor Adame, si fue usted ya lo cumplió, creo que me ubicó, creo que la putiza ya me la pusieron, si es lo que usted quería, desafortunadamente entre varias personas obviamente me la iban a poner, si así se maneja usted, es la manera más cobarde y baja (...) Si esta persona fue la que me mandó a agredir, señor Alfredo Adame, es una pena que quiera usted ocupar un cargo publico y voy a seguir levantando la voz para que no se permita que usted llegue a tener ningún lugar en el servicio público, gente, dense cuenta de la gente que se postula para una diputación, gente que le podemos dar todo el poder , no permitamos esto, (…)”, finalizó Michell quien aseguró que no desistirá en su denuncia y que confía en que el video que difundió en su canal sirva como prueba ante lo que llegara a ocurrirle.

Hace semanas, Chadani, otra mujer trans, denunció que Alfredo Adame intentó contratarla para difamar a "El rey grupero" (Video: Instagram)

No es la primera vez que el actor ha sido involucrado en un tema del estilo, pues hace apenas unas semanas, otra joven trans de nombre Chadani denunció en televisión que Adame presuntamente quiso contratarla para desprestigiar al youtuber “El rey grupero”, uno de los tantos enemigos del histrión, declarando ante los medios que el influencer sería su “padrote”.

SEGUIR LEYENDO: