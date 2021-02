Mujer transexual responsabilizó a Alfredo Adame por lo que le llegue a ocurrir: denunció que el actor quiso contratarla para difamar a “Rey grupero”

Chadani denunció a Alfredo Adame tras su pleito con el "Rey grupero" (Video: Instagram @reygruperomx)

Una polémica más se suma al pleito entre Alfredo Adame y el youtuber Luis Alberto Ordaz, conocido como “Rey grupero”, quienes se han enfrascado en una mediática pelea con burlas, descalificaciones y amenazas de golpiza. Ahora el influencer que se caracteriza por sus bromas pesadas contra desconocidos en la vía pública denunció en sus redes sociales una presunta mala jugada en su contra por parte del actor, quien habría recurrido a intentar contratar a una persona para hacer quedar en entredicho al youtuber.

A través de un video, el novio de Cynthia Klitbo emitió un mensaje dirigido a los medios de comunicación: “Sé que parece un chiste el pleito que tengo con el señor Alfredo Adame, porque en su última entrevista el señor dijo que yo manejaba mujeres trans, que yo las padroteaba, que las prostituía”.

El youtuber sostiene una relación con la actriz Cynthia Klitbo, quien es mayor que él por 20 años (Foto: Instagram @reygruperomx)

Y es que hace unos día Adame declaró que “de muy buena fuente” conoce que “Rey grupero” se dedica a manejar a personas que prestan sus servicios sexuales. Así lo dijo el actor de 62 años:

“Los antros de la comunidad LGBTI, antros tanto gays, antros de personas transexuales, lo sostengo, es un padrotillo, porque ya me empezaron a llegar testimonios de personas de estas comunidades, donde los anduvo padroteando y todo este rollo. Yo el jueves o el viernes estaré dando una gran primicia o le lunes de la semana que entra. Tú sabes que cuando yo hablo es porque tengo los pelos de la burra en la mano”, aseguró el actor en el programa De primera mano.

Alfredo Adame aseguró que el influencer administraba a un grupo de trabajadores sexuales (Foto: Instagram @alfredoadameoficial)

Ante esta amenaza de Adame, ahora el influencer de 34 años se defendió de la acusación y aseguró que el actor, quien ahora busca emprender una carrera en la política, intentó contratar a una mujer transexual de nombre Chadani para que testificara en su contra. Así lo dijo la joven en un par de video difundidos por “Rey grupero”:

“Hace unos días me contactó la producción de Alfredo Adame para que yo hiciera una broma al ‘Rey grupero’, el jueves iba a ser la grabación. Yo no fui porque me empezaron a decir cosas extrañas que yo no quería: que era yo su amante, que tenía el pene chiquito, que tenía gonorrea y que era precoz, entonces yo no iba a difamar al ‘Rey grupero’ por dinero. Amigas transexuales, no caigan en el juego, están contratando chicas transexuales para difamar”, expresó la mujer y presentó un audio donde presuntamente se le escucha a Adame pedir a su asistente que Chadani se vaya vestida a la grabación con algo “cachondón”.

Con esta fotografía que causó revuelo, ambos personajes dieron a conocer su romance (Foto: Captura de pantalla)

“Yo me asesoré con mi licenciada y me dijo que hiciera este video por si se llega algo más fuerte. Yo voy contra Alfredo Adame por lo que me llegara a pasar”, añadió. Por su parte el youtuber aseguró que procederá legalmente contra Adame.

Aunado a esto y posterior a la difusión del primer video, Chadani volvió a subir otro denunciando una presunta amenaza por parte de la producción del actor: “Me amenazó que porque yo hice el desmadre. Yo hago este video por si me llega a pasar algo, yo voy contra Alfredo Adame, ya sabe mi licenciada tal y como son las cosas”.

De esta manera difundió el influencer el mensaje dirigido a sus 288 mil followers: “Mucho cuidado a toda la comunidad, el señor Adame quiso contratar a mujer trans para difamarme y así extorsionarme sobre el tema de las mujeres con mala praxis, yo soy una persona cómica no un delincuente, así que ahora sí, Alfredo Adame, a donde tope rey. Comunidad LGBTI, no vamos a permitir que dañen a las mujeres trans ni hoy ni nunca”, escribió.

