Galilea Montijo le respondió a Alex Kaffie por asegurar que la castigaron en “Hoy”

Galilea Montijo, una de las conductoras principales de Hoy, ha estado presente entre los medios en los últimos días. La razón de esto es por cierta información que indicaba que la también actriz había sido multada por su propia productora de programa, Andrea Rodríguez Doria, debido a que llegó tarde a una junta de trabajo para saber los contenidos que habría en la emisión del programa de ese día.

Fue Alex Kaffie, a través de su columna Sin Lisonja para El Heraldo de México, quien reveló esta información con mucha seguridad. De acuerdo con el periodista de espectáculos, la conductora de Hoy habría sido multada por una serie de retardos que tuvo en el trabajo. “Sí, por su ‘repetida impuntualidad’ a la junta que a diario hace Andrea Doria (productora de Hoy) con las y los integrantes del matutino de Las Estrellas a fin de explicarles los contenidos que tendrá el programa, Galilea fue infraccionada”.

Explicó que esta infracción consta de 500 pesos y que ya desde antes habían sido todos advertidos que dicha impuntualidad derivaría en el pago de esta. Pero no sólo eso. Galilea tuvo que pagar tal multa junto con otro de sus compañeros: “Y como sobre advertencia no hay engaño, la conductora fue sancionada con $500. Otro integrante de Hoy que también ya recibió el mismo castigo (pagar $500) es Paul Stanley”.

Destacó, además, que tal junta tiene una tolerancia de tiempo muy reducida y que la productora Andrea Rodríguez Doria es muy estricta en ese sentido: “Ah, la cita es a las 8:30 de la mañana y solo hay cinco minutos de tolerancia. El o la que llegue después de las 8:35 a. m. tiene que apoquinar un ‘quinientón’”. Al parecer, todo el dinero que se reúne a través de estas multas es para donarlo al Teletón.

Galilea Montijo, no obstante, por fin hizo declaraciones al respecto. En entrevista para varios medios (y viralizado por el canal de YouTube de Eden Dorantes), la actriz y conductora se refirió a las declaraciones de Kaffie en su columna.

Así, no tardó en decir que tenía la información equivocada. Expresó con cierto fastidio: “Ay, ese Kaffie... Es más, yo ya le mandé mensaje el otro día (diciéndole) ‘Ay, Kaffie. Yo no sé quién sea tu informante, si le estás pagando, si no le estás pagando. Pero dile que te está informando muy mal. Muy mal’”.

De ahí pasó a explicar que sí ha tenido que pagarle a su productora, pero no los motivos que Alex Kaffie señaló en su columna. Al menos no con exactitud. En realidad era una dinámica que Doria comenzó hace un tiempo con todos los de producción y los conductores en especial.

“La jefa hizo un cochinito”, manifestó. “Tiene un cochinito donde, todos los días, a cada uno de los conductores nos toca hacer el avance. Siempre hay alguien. Es a las ocho y media y si no llegas a las ocho y media, y no hiciste el avance por cualquier cosa, te toca ponerle doscientos pesos al cochinito”.

Sin embargo, algo en lo que Kaffie no se equivocó tanto fue en el hecho de que la productora está recaudando dinero para una buena causa. Sin embargo, no se trataba del Teletón precisamente. “Al final, con ese dinero, vamos a comprar despensas y las vamos a entregar”, explicó Galilea. “Es algo muy bonito. ¡Es algo muy padre! ¿No?”.

Aclaró, no obstante, que incluso sin ese cochinito ya están juntando el dinero, pues es un hecho que la repartición de esas despensas es algo llevarán a cabo. No hay que olvidar que Galilea Montijo ha dicho muchas veces que le gusta ayudar, así que no perderá la oportunidad de hacerlo, menos si su productora lo pide.

“Aunque no lleguemos tarde, sabemos que todos vamos a comprar despensas y las vamos a entregar, pero de ahí a que nos multen... no. Yo le dije (a Doria) ‘Yo voy a llegar a mi avance porque tú me lo pediste, no porque tenga que pagar doscientos pesos’”.

