Fiscalía de Guerrero aprehendió a Eduardo “O”, tras denuncia de la actriz Danny Berriel por abuso sexual

La Fiscalía del estado de Guerrero anunció a través de su cuenta de Twitter que se ejecutó una orden de aprehensión contra un sujeto identificado como Eduardo “O”, por el delito de violación. Se trata del hombre que fue denunciado recientemente por la actriz y conductora Daniela Berriel, quien a través de un video lo señaló públicamente como responsable de abusarla sexualmente en marzo de 2020 cuando acudió a una reunión en su casa de Acapulco.

La intérprete también confirmó en su cuenta de Instagram la detención del sujeto y agradeció el apoyo del diputado Sergio Mayer y del gobernador Héctor Astudillo de Acapulco, Guerrero, localidad donde se cometió el agravio a su persona hace casi un año.

Las autoridades informaron que se efectúan los trámites correspondientes para trasladar al inculpado a Acapulco, donde será puesto a disposición del Juez correspondiente. La Fiscalía del estado agradeció por su parte, la colaboración institucional de la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

Y es que el caso conmocionó este fin de semana en las redes sociales, pues Daniela Berriel compartió un video donde, tras casi un año sin respuesta por parte de las autoridades, decidió hacer pública su denuncia, hecho que al parecer surtió efecto, pues se ejerció presión para lograr la reciente captura del implicado.

En el crudo relato de la actriz en su video de más de 10 minutos, señala que su ex novio, el actor de origen español afincado en México, Gonzalo Peña, y un amigo suyo, de nombre Eduardo Ojeda, la violentaron, siendo este último quien la abusó sexualmente mientras se encontraba dormida; mientras que, señala, Peña habría actuado en complicidad sin haber hecho nada para impedirlo y presenció el agravio.

Los hechos sucedieron el 14 de marzo de 2020, cuando Daniela acudió por invitación de Gonzalo Peña a una reunión en casa del sujeto que finalmente abusó de ella. En su relato, entre lágrimas la actriz señaló que fue agredida tras una cena en la que comenzaron a platicar de asuntos sexuales, motivo por el que “se sintió incómoda” y prefirió irse a dormir, sin embargo sus agresores la siguieron al cuarto.

La actriz menciona que el amigo de Gonzalo Peña fue quien la violó, y este no hizo nada para ayudarla. Foto: Instagram gonzalopz13

“Me dijeron que era padre, que era rico (hacer un trío sexual), y yo me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir, llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cuál tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo”, señaló la actriz.

Berriel dijo que no habían pasado “ni dos minutos” desde que se había acostado, cuando los dos hombres ya la estaban tocando: “Jamás me preguntaron, todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, declaró.

Fue entonces que el hoy detenido le tocó la pierna y le dijo que no fuera “apretada”, así que ella se paró del sofá y se fue a la cama: “Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz, yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no, no era escuchado y tenía que decir varios nos para ser escuchada, después de 8 ‘nos’, Eduardo me dijo: qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena”.

Sergio Mayer brindó su apoyo a Danni Berriel en su caso de violación

Narró que el hombre, tras decir esto, salió del cuarto, ella se quedó dormida, y despertó cuando estaba siendo violada por Eduardo. “Cuando me di cuenta que era él, entré en shock, pude tomar consciencia cuando el me dijo algo tan asqueroso, me dijo: dónde quieres que me venga, y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”, relató la conductora.

Mencionó también que se quitó a Eduardo de encima y fue a la cama en la que estaba acostado Gonzalo, pero Eduardo fue hasta donde estaba, y comenzó a jalonearla y a decirle que él aún no había acabado, y que “era una maleducada”, todo esto ante la complicidad de Gonzalo, quien le dijo a su amigo: “Cabrón, no sé por qué te emputas si te la acabas de coger muy rico”.

“Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo, no sabía como iba a salir de ahí, no sabía qué iba a pasar conmigo, no conocía a nadie”, dijo en el video la mujer.