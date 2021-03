“No entiendo por qué no me ayudaste”: señalaron al actor Gonzalo Peña como cómplice de violación

Gonzalo Peña fue acusado de ser cómplice de violación. Foto: Instagram gonzalopz13

La actriz y conductora Daniela Berriel denunció, por medio de un video subido a su cuenta de Instagram, que hace un año, en Acapulco, fue violada por un amigo del actor Gonzalo Peña, llamado Eduardo Ojeda y acusa a Peña de haber sido su cómplice.

En un par de videos, con una duración aproximada de 10 minutos, dice que los hechos se suscitaron el pasado 14 de marzo del 2020, y también dice que no tenía planeado hacer ningún video, pues confiaba en las autoridades, pero dice que es el único recurso que le queda.

“Les voy a contar cómo fue lo sucedido, no daré demasiados detalles, porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí, y porque esos solo los tienen que saber las autoridades”, dice Berriel en el video.

En un par de video, la actriz Daniela Berriel denuncia que fue violada por un amigo del actor Gonzalo Peña. Foto: Captura del video

Menciona que conoció a Gonzalo Peña hace cinco años, y salieron algunas ocasiones, pero dejaron de hacerlo porque las cosas no funcionaron. Dice que tiempo después, una de sus amigas comenzó a andar con su hermano, y le dijo que Gonzalo la estaba buscando de nuevo, buscando otra oportunidad.

“Lo pensé y dije, bueno, por qué no, y Gonzalo me empezó a mandar mensajes. En una ocasión me invita a Acapulco, a un viaje, y me dijo que iban a ir puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, qué íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía como muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje, pero mi amiga me terminó convenciendo, me decía que la íbamos a pasar muy bien, que qué es lo peor que podía pasar”, menciona con lagrimas en los ojos la conductora y actriz en su video.

También, narra que aceptó ir al viaje. Dijo que los integrantes al viaje eran Gonzalo Peña, el dueño de la casa, llamado Eduardo Ojeda, a quien señala de haberla violado, la novia de Eduardo, un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio de esta, pues su amiga, quien la había convencido, llegaría un día después.

Dice que estaban pasando un momento agradable, pero al momento de la cena la novia de Eduardo se sentía mal, pues estaba tomando antibiótico, así que fue la primera en irse a dormir, y se quedaron los demás en la mesa, platicando y tomando alcohol.

“Mas tarde se fue la hermana de Gonzalo y su pareja, y al poco rato el amigo, así que solo nos quedamos en la mesa Gonzalo, Eduardo y yo”, menciona Berriel.

La actriz menciona que el amigo de Gonzalo Peña fue quien la violó, y este no hizo nada para ayudarla. Foto: Instagram gonzalopz13

Dice que continuaron con la plática y la estaban pasando bien, pero hubo un momento en donde la plática se tornó sexual, y comenzaron a hablar de los tríos sexuales.

“Me dijeron que era padre, que era rico, y yo me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir, llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cuál tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo”, señala la también actriz.

Confiesa que no habían pasado “ni dos minutos” de que se había acostado, cuando los dos hombres ya la estaban tocando. “Jamás me preguntaron, todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, declara.

Menciona que Eduardo le tocó la pierna y le dijo que no fuera “apretada”, así que ella se paró del sofá y se fue a la cama, y el hombre continuaba siguiéndola.

“Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz, yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no, no era escuchado y tenía que decir varios nos para ser escuchada, después de 8 nos, Eduardo me dijo: qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena”.

Dice que el hombre, tras decir esto, salió del cuarto. Narra que se quedó dormida, y se despertó cuando estaba siendo violada por Eduardo. “Cuando me di cuenta que era él, entré en shock, pude tomar consciencia cuando el me dijo algo tan asqueroso, me dijo: donde quieres que me venga, y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”, relata la conductora.

Menciona que se quitó a Eduardo de encima y fue a la cama en la que estaba acostado Gonzalo, pero Eduardo fue hasta donde estaba, y comenzó a jalonearla y a decirle que él aún no había acabado, y que era una maleducada.

La actriz subió un par de videos a Instagram en donde narra los hechos. Foto: Tomada de Instagram danniberriel

“Me empezó a manotear, me empezó a pegar, y empezó a gritarle a Gonzalo que por qué me había invitado, que era una grosera, una maleducada, a lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: Cbr*n, por qué te emp*tas si te la acabas de c*ger bien rico. Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo, no sabía como iba a salir de ahí, no sabía qué iba a pasar conmigo, no conocía a nadie”, dice en el video la mujer.

Menciona que ellos se comenzaron a desesperar porque ella no hablaba, y que se metieron al baño y cuando salieron, fue con una actitud muy diferente, y le preguntaban que qué le pasaba.

Tras esto, y como la actriz no reaccionaba, los hombres se fueron a pescar, pero Eduardo le dijo, antes de salir del cuarto, fue: ahorita te traigo de comer, mi amor.

Por medio de historias de Instagram, también muestra que el actor la tiene bloqueada de su cuenta de la red social , por lo que no lo puede etiquetar, y muestra una serie de mensajes que le mandó tras los hechos, en donde le pregunta que por qué no le habla si él no había hecho nada.

Incluso agradece las muestras de apoyo, y dice que gracias a que alzó la voz, al parecer se haría justicia.

En una segunda parte del video, también puesto en su red social, confiesa que él mismo día de los hechos puso la denuncia, tuvo que avisarle a sus papás y tuvo que pasar por exámenes dolorosos, y aún así, ambos seguían libres. En los juzgados le avisaron que todo sería más lento, pues, aquél día había comenzado la parte más fuerte del coronavirus.

Daniela Berriel es actriz y conductora. Foto: Impresión de pantalla del video

También menciona que uno de los motivos por los que hizo el video, fue porque Peña comenzaba a mandarle mensajes a su hermana.

la actriz dice que no entendió por qué si vio que la estaban violando, no la ayudó.

“Te digo a ti Gonzalo: ‘no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mi y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti”, narra.

