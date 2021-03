“Tuve pruebas de que no fue violación”: YosStop volvió a desestimar la denuncia que Anaira presentó por agresión

(Foto: justyoss / Instagram)

YosStop continúa en medio de la polémica al asegurar que Anaira, la joven que la denunció por pornografía infantil, expuso su violación para ganar seguidores en sus redes sociales: “Montó un show para obtener seguidores y para llamar la atención”.

Yosseline “N”, nombre real de la hermana de Ginni Hoffman, tuvo una reveladora plática que fue retomada por el programa Ventaneando, en la que explicó su postura sobre las acusaciones en su contra, que sí buscó ayudar a la víctima y sus razones para no confiar plenamente en la víctima.

La influencer se defendió al ser cuestionada sobre por qué no presentó una denuncia al recibir el video de la violación de Ainara.

“No me quedo esas cosas. Yo las veo y las borro, veo lo que mandan y si veo que es algo así, lo borro. Yo no puedo hacer nada porque no sé ni quien es... no (sabía el nombre de la víctima), por lo menos no sabía quienes eran los del video, a mí me mandan cosas, los veo, los leo, los analizo y doy mi opinión, pero no es como que yo sepa quienes son”, dijo en la transmisión.

Recalcó que cuando publicó uno de los videos de la agresión, lo hizo para abordar el bullying y con la pelea entre Ainara y otra adolescente.

YosStop aceptó que en un momento intentó acercarse a Ainara, pero después de revisar varias pruebas llegó a la conclusión de que todo era falso.

“Yo te ayudo, si esto es verdad, yo te ayudo. De la misma en que tú crees que te afecté, te voy a ayudar y voy a tratar de ir en contra de los wey*s que te hicieron esto, pero no era cierto. Sólo se montó un show para obtener seguidores y para llamar la atención”, dijo ya con una pequeña sonrisa en el rostro.

“No creo que la gente normalmente haga eso (hablar de una violación para tener seguidores), pero ella sí lo hizo... No las tengo, ya las borré, pero a mí me llegaron muchas pruebas de que era mentira todo lo que dijo”, explicó.

De acuerdo con la influencer, las pruebas que tuvo en su poder demostraban que dicha reunión se trató de “una orgía” en la que todos pudieron grabar videos de varios ángulos.

La influencer se ha visto envuelta en diversas polémicas. Foto: Instagram justyoss

“Lo de esta chica tuve pruebas de que no era cierto. Me empezaron a llegar pruebas de que claramente no fue una violación. Yo le pedí la denuncia para ayudarla, decir ‘ok, la apoyo’. Pero nunca lo hizo, lo único que hizo fue hacer un TikTok hablando algo de mí que no era cierto y colgándose del movimiento feminista para que la gente la empezara a apoyar y tener más seguidores”, sentenció.

La asociación civil FemXFem dio a conocer esta semana que la joven de nombre Yosseline Hoffman fue acusada legalmente por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La defensa de Ainara explicó que se acusó a la influencer porque difundió en sus redes sociales una grabación titulada “Patética generación”, a través de la cual critica a dos adolescentes que protagonizan una pelea, siendo una de ellas la víctima.

En el citado clip, Yosstop habló también sobre la violación que sufrió la joven y se refirió a ella como “put*” “de moral distraída” y “gorda”, siendo que en el material en cuestión aparece la víctima cuando tenía 16 años y fue abusada en una fiesta cuando se encontraba bajo el influjo del alcohol.

Además, se dio a conocer que la denuncia se hizo también en contra Nicolás B; Carlos R; Julián G; Axel A y Patricio A; por el mismo delito, toda vez que fueron los jóvenes que perpetraron el delito sexual y también compartieron el material audiovisual.

