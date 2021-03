Gustavo Adolfo Infante envió un contundente mensaje a YosStop por denuncia en su contra: “Estás acabando con su vida”

En su programa De Primera Mano, indicó que la youtuber estaba acabando con la estabilidad emocional de la menor (Video: De Primera Mano)

A pocos días de que se diera a conocer que la youtuber conocida como YosSyop fue denunciada por poseer y difundir imágenes de pornografía infantil, material gráfico donde aparece la joven Ainara Suárez siendo abusada, el tema sigue encendiendo las redes sociales y los programas de entretenimiento, como el conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Tal ha sido el revuelo, que durante el programa De Primera Mano, le envió un contundente mensaje a la influencer, luego de que se emitiera una entrevista en vivo con Ainara sobre el caso.

Serio, certero y provocador, el conductor de televisión mencionó que Yoseline “N” no debería ser la jueza que decida el futuro de una menor de edad, pues aunque la adolescente confío en ella al contarle su historia de abuso, lo único que hizo YosStop fue traicionarla y exhibirla.

“Que eres muy fregona en las redes sociales, que eres muy poderosa en las redes sociales, no eres quien para juzgar, no eres un juez, no eres un Ministerio Público, no eres Dios para cosificar a las personas y decirle tú porque eres una put*, la palabra de cuatro letras, a una menor de edad”, refirió.

La influencer se ha visto envuelta en diversas polémicas (Foto: Instagram justyoss)

Finalmente, Adolfo Infante señaló que, probablemente, lo realizado por la influencer estaría acabando con la vida de Ainara, pues puede dejar secuelas graves en ella y en la sociedad por el caso que está viviendo en estos momentos.

Estás acabando con la estabilidad emocional, y quizá con la vida. Ojalá alguien te detenga, a ti y a todos los que abusan de las redes sociales

Posteriormente, los conductores del programa señalaron que YosStop no respondió a su petición de entrevista sobre el caso, pero quien sí decidió hablar fue su hermano, el también creador de contenido en redes sociales, Ryan Hoffman, quien salió en defensa de su familiar.

Gustavo Adolfo Infante mencionó que YosStop estaba acabando con la vida de la menor (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

Aseguró que reaccionó rápido cuando entendió la gravedad de las acusaciones contra Yoseline, por lo que la contactó de inmediato. “Le hablé a mi hermana para ver si estaba bien, como lo haría cualquier hermano. Me dijo que estaba bien, que no me preocupara, que ella iba a revisar pues qué onda con este tema con sus abogados”.

Fue ahí cuando le reiteró su apoyo por el lazo familiar que los une: “Ya le dije ‘Pues lo que necesites, pues aquí estoy a tus órdenes como hermano’, ¿no? ¿Pues qué más puedo hacer más que brindarle apoyo”.

Quien también es conocido como “Rayito”, admitió que la noticia le tomó por sorpresa y que no se enteró por plataformas digitales, sino a través de un contacto más privado: “Yo no me enteré por estar yo en las redes sociales. La verdad es que alguien me escribió en WhatsApp. Me dijo ‘Oye, ¿ya viste lo que está pasando con tu hermana?’, y yo ‘¿Qué?’. Me dice ‘Nada más métete a Twitter’”.

La influencer también se ha jactado de las críticas que le hacen por su actitud ácida y mordaz (Foto: Instagram @justyoss)

Asimismo, aseguró que no sabía muchos más detalles respecto a la denuncia o si hay algún avance al respecto: “En cuanto me enteré, pues sí me saqué mucho de onda y pues no sé qué te pueda decir del tema, porque no estoy muy informado”.

Finalmente indicó que también desconocía si lo que hizo YosStop con aquel video eliminado de 2018 fue una indiscreción como persona o como personaje dentro de su contenido; cabe destacar que Yoseline tiene un sentido del humor pesado y mordaz: “No sabría decirte si ella es 100 por ciento personaje o 100 por ciento real. La verdad es que no sé cómo lo está manejando, porque ella no me lo ha platicado. Pues ahora sí que ella tiene un carácter fuerte”.

SEGUIR LEYENDO