La hija de Ricardo ‘N’ habló sobre su reaparición en redes sociales: “No todo el tiempo vas a estar deprimido en la cama”

Ricardo Crespo Green (Foto: Twitter@ricardocrespotv)

La hija del actor Ricardo “N”, quien se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Sur por presunto abuso sexual contra la menor de edad, decidió levantar la voz y enfrentar las críticas que la han señalado por intentar seguir adelante después del presunto abuso que vivió.

Desde su cuenta de Instagram, Valeria “N” se mostró resiliente ante la sensible situación que está atravesando y envió un mensaje a sus seguidores:

“No significa que porque está haciendo un live, (es porque) ‘Ay, entonces está pasando por un momento malo, y ya está haciendo un live y está sonriendo’. No porque estés pasando por un mal momento, significa que no van a haber días buenos y van a haber días... porque no todo el tiempo vas a estar deprimido en la cama, no”, expresó la menor de edad desde un video que transmitió desde Instagram retomado del programa matutino Sale el Sol.

Valeria “N” argumentó que, aunque está pasando por un “mal momento”, ha intentado continuar su vida con relativa normalidad y extendió su entendimiento a aquellas víctimas de abuso sexual que no han podido dejar atrás la depresión.

“No empiecen a decir: ‘¿por qué haces un live si estás pasando por un momento muy malo y muy fuerte?, si subo una historia sonriendo. Pueden ver mucha gente que se queda deprimida, en su cama sin salir adelante y también es entendible. Yo no soy así”, concluyó.

El diputado federal adelantó los planes de Valeria “N” y resaltó que la menor de edad participaría en una campaña de concientización en la que pudiera pronunciarse formalmente sobre el caso. Foto: @ricardocrespofans / IG - Cuartoscuro.

Anteriormente el ex integrante de la agrupación pop Garibaldi y diputado federal, Sergio Mayer, ya había informado a los medios de comunicación las intenciones de la presunta víctima de abuso sexual de “dar voz a otros menores de edad”.

“Ayer estuve con ellos. Platicamos muchísimo y le di mi reconocimiento por haber tenido el valor de haber hecho la denuncia, de haber levantado la voz porque muchas veces nos quedamos callados porque es el papá, porque es el padrastro. Esto no puede seguir”, dijo Mayer en entrevista con Sale el sol a finales del mes pasado.

En ese entonces, el diputado federal adelantó los planes de Valeria “N” y resaltó que la menor de edad participaría en una campaña de concientización en la que pudiera pronunciarse formalmente sobre el caso.

“Tomó la decisión, quiere ser la vocera y quiere dar a conocer un número de reporte ciudadano para que las niñas y niños que están pasando por esto puedan hacer las denuncias en tiempo y forma para que todo el peso de la ley caiga sobre las personas que comentan un abuso”, comentó.

Fue en diciembre del 2020, que la expareja de Ricardo “N” presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales porque presuntamente abusó sexualmente de su hija de 14 años.

Ricardo “N” fue detenido por las autoridades el pasado 15 de febrero y posteriormente trasladado al Reclusorio Sur, desde donde emitió un comunicado de prensa en el que abordó su versión de los hechos y dijo desconocer los motivos por los que fue denunciado. (Foto: Twitter@ricardocrespotv)

En consecuencia, Ricardo “N” fue detenido por las autoridades el pasado 15 de febrero y posteriormente trasladado al Reclusorio Sur, desde donde emitió un comunicado de prensa en el que abordó su versión de los hechos y dijo desconocer los motivos por los que fue denunciado.

“Como ya se ha publicado a través de los medios de comunicación, me encuentro recluido y sujeto a investigación y detenido por mi presunta participación en el delito de corrupción de persona menor de edad en perjuicio de mi propia hija” , se lee en el comunicado de prensa.

Además, en el escrito el actor de 45 años aseguró que no conoce los motivos que llevaron a su ex esposa a denunciarlo; “ignoro totalmente el motivo por el cual mi ex esposa y presuntamente mi hija, hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el divorcio, cuya sentencia data del año 2017 y dentro del cual (el juicio) de los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento”.

SEGUIR LEYENDO: