“No tenemos dinero”: la hermana de Ricardo “N” habló sobre el complicado panorama del actor

El pasado martes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio un comunicado de prensa para informar y confirmar el arresto del actor Ricardo “N”, así como su vinculación a proceso por cargos de corrupción de personas menores de edad agravado. Desde entonces, está retenido en el Reclusorio Sur y su familia ha buscado la manera de ayudarlo.

Así, para entrevista con Ventaneando, la hermana de Ricardo “N”, Viviana Crespo, habló sobre las acusaciones hacia él y cómo lo ha vivido desde que lo detuvieron. En primer lugar tuvo que aclarar que no tiene permitido decir mucho sobre el caso por cuestiones legales: “No puedo hablar mucho, no puedo decir mucho”.

Al mismo tiempo, estaba de acuerdo con que la buscaran a ella y a la familia del actor para saber su versión de los hechos: “Mira, la verdad estoy con mil cosas. Me han hablado desde ayer, ¿cuántas personas quieres? O sea, todas. Yo te agradezco totalmente que me hablen para preguntar”.

De acuerdo con declaraciones de Viviana, su hermano estaría detenido desde hace días: “Ricky está en el reclusorio desde hace una semana y media, pero pues no te puedo decir más ahorita. Yo lo único que quiero es que todo salga...”.

La hermana de Ricardo “N” se mostró acongojada por la situación en la que el actor está envuelto, de alguna manera implicaba la inocencia de su familiar y sólo tiene la esperanza de que puedan resolver todo el asunto. “Yo lo que quiero es que todo salga a la luz para que él tenga tranquilidad allá adentro, que pueda salir y que todo el tema que se tenga que hacer”.

Sin embargo, Viviana expresó que la situación es difícil para la familia, puesto que el seguimiento del caso les está costando mucho dinero, mismo con el que no cuentan y no poseen algún apoyo: “Estamos en mucha desventaja porque nosotros no tenemos dinero”.

Del mismo modo, mencionó de manera vaga a las personas que ahora mismo llevan a cabo las acusaciones en contra de Ricardo “N” y aseguró que tenían muchas posibilidades de salirse con la suya: “Por el otro lado, (ellos) tienen mucho poder y mucho dinero y muchos conectes. Entonces eso es lo que estamos viendo y no te puedo decir nada más”.

Respecto al tema del dinero, se le cuestionó si abrirían una cuenta bancaria para recibir apoyo económico, a lo que Viviana aclaró que toda la ayuda que les quieran brindar será bienvenida: “Si en algún momento ustedes quieren apoyar... porque sí nos está costando demasiado dinero, pues claro, ¿verdad? Pero no va a haber una cuenta como tal”.

Aseguró que su hermano contactó a un abogado en cuanto fue detenido. “Pues tiene un abogado Ricky. Luego luego que lo agarraron le llamó a un abogado, pero en eso estamos precisamente, porque no nos late esa persona”.

De acuerdo con informes hechos en varios medios de comunicación y de comunicados de la fiscalía, Ricardo “N” fue denunciado en diciembre de 2020 por su ex-esposa. En esas actas, el actor sería acusado por supuesto abuso sexual a su hija de 14 años. No fue hasta la semana pasada que lo detuvieron para prisión preventiva oficiosa hasta que terminen las investigaciones complementarias. La información del caso no fue pública hasta hace un par de días.

Fue el periodista Carlos Jiménez, en entrevista para De Primera Mano, quien dio más detalles sobre las acusaciones en contra de Ricardo “N”. Ahí declaró: “Según lo que ella (la madre de la víctima) denuncia es que sí se consumó una violación como tal, sí se produjo esta agresión. No sólo una, sino en distintas ocasiones y durante distinto espacio de tiempo y en distintos lugares. Hay detalles de algunos lugares”.

