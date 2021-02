“No fue galante ni caballeroso hablar de una dama”: Lucho Borrego salió en defensa de Aylín Mujica en el pleito con “Pepillo” Origel

Juan José Origel y Aylín Mujica (Foto: Cuartoscuro)

Lucho Borrego, conductor de Suelta la Sopa, salió en defensa de su compañera Aylín Mujica, quien durante los últimos días ha sido atacada por Juan José Origel, justamente por expresar su opinión luego de que el comunicador se aplicó las dos dosis de la vacuna contra COVID-19 en Miami, Florida, y no en su país de residencia.

El presentador del programa de Telemundo lanzó una “crítica constructiva” para Pepillo, como también se le conoce al periodista mexicano, quien durante los últimos días ha estado en el ojo del huracán porque decidió viajar a Estados Unidos a aplicarse el antídoto al coronavirus, a pesar de que vive en México.

Y este comportamiento llevó a Aylín Mujica a expresar su inconformidad en Suelta la Sopa, lo que finalmente desató un cruce de comentarios entre la cubana y el mexicano tanto en el programa como en redes sociales.

Ante los dimes y diretes, es ahora Lucho Borrego el que tomó la batuta para defender a su compañera: “Siento que Pepillo tiene una gran trayectoria, una gran experiencia y hoy en día es un referente para todos los comunicadores y los que hacemos prensa de espectáculos”.

Borrego destacó que la respuesta de Origel no fue “galante ni caballeroso” y se le olvidó que a lo largo de su trayectoria él mismo se dedicó a comentar la vida de otras personas relevantes para la información de la farándula.

“Haya respondido de la forma tan poco galante o poco caballerosa, porque aún si fuera cierto las cosas que él está insinuando no es galante ni caballeroso hablar de una dama y el pasado de una dama”, añadió.

El presentador de Suelta la Sopa aseguró que su compañera se ha preparado para salir a cuadro en el programa de Telemundo y desde hace mucho ha dejado atrás su papel de actriz para ocupar de lleno el de comunicadora.

Resaltó que no entiende, junto con sus compañeros, a qué se refirió Pepillo al recordar el pasado de Aylín Mujica y destacó que podría ser en dos vertientes: los cambios físicos o la situación en la que llegó de Cuba a México.

Reprobó las insinuaciones en torno a la vida privada de su compañera: “No habla bien de él ni la carrera” de Juan José Origel.





“No se trata de una crítica destructiva, es una crítica constructiva. Para Suelta la Sopa eres un referente, una persona súper importante, para la misma Aylín Mujica que entiende como se mueven estos giros, a pesar de que le dolió y le vi algunas lágrimas en su rostro, tratamos de entender tu punto y tu frustración”, dijo hacia el final de su transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

El comunicador aprovechó para posicionarse sobre la actuación de Origel al vacunarse en otro país. “No me parece que sea una falta. Me parece que los que fallaron fueron las autoridades porque no había una regulación específica, me parece que si lo hiciste estabas en tu derecho como tantas otras personas sé que lo han hecho... El único error que tuviste fue ufanarte, subirte en redes sociales y hacer alarde de una situación a la que no muchos pueden acceder”.

“Es como comer delante del hambriento. No todo el mundo tiene la oportunidad de viajar, subirse a un avión, tener una visa y ponerse una vacuna... eso es lo que considero incorrecto. Lo hubieras hecho calladito y no hubiera pasado nada”, concluyó.

El conflicto entre la cubana y el mexicano comenzó apenas esta semana. Aylín critió duramente al ex conductor de Ventaneando por aplicarse la vacuna en Estados Unidos y no en México, donde vive: “Tú sabes que yo te quiero muchísimo, Pepillo, pero te volaste la barda, sí te la volaste, porque las personas deben tener un poquito de conciencia, tú no estás en un lugar donde no hay vacunas, tú estás viviendo en México, tú le estás quitando la oportunidad a un abuelo tuyo o a un padre tuyo”.

Tras esto Juan José Origel emitió varios comentarios sobre la actriz cubana desde sus redes sociales.

