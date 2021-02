“Sky Rojo”, “¿Quién mató a Sara?” o “Kárate Kid”: estos son todos los estrenos de Netflix México en marzo

La lista completa de series, películas y documentales que llegarán a Netflix México en marzo (Video: Youtube Netflix Latinoamérica)

En los últimos meses, Netflix nos ha amenizado los días con grandes estrenos como Los Bridgerton, Desaparición en el Hotel Cecil, Madre solo hay dos, o I Care a lot, y ahora, en marzo, aterrizarán en la plataforma lanzamientos muy esperados, producciones originales, y sobre todo, muchas novedades.

La serie Sky Rojo, de los creadores de La Casa de Papel; las tres primeras películas de Kárate Kid, o la participación de Michelle Obama en Waffles y Mochis, son algunos de los nuevos contenidos que se integran próximamente al catálogo. Te dejamos aquí el listado completo, para que no te pierdas ningún estreno.

SERIES

The One

Fecha de estreno: 12/03/2021.

Género: drama, ciencia ficción.

Sinopsis: ¿Quién no ha soñado alguna vez con encontrar al amor de su vida? En esta serie, una investigadora genética descubre la fórmula exacta para unir a dos personas que son perfectas la una para la otra. Sin embargo, cuando comienza a comercializar su método revolucionario, este traerá dolorosas consecuencias.

Love Alarm: segunda temporada

Fecha de estreno: 12/03/2021.

Género: Drama romántico.

Sinopsis: encontrar el amor parece más sencillo en el mundo futurista de Kim Jojo, donde la aplicación “Love Alarm” te envía una alarma cada vez que estás cerca de una persona a quien le gustas. En cambio, para ella, la tecnología complicó todo, y en la segunda temporada de la serie, de origen coreano, seguirá intentando entender sus sentimientos. Solo apto para muy románticos.

Paradise PD: tercera temporada

Fecha de estreno: 12/03/2021.

Género: comedia.

Sinopsis: el jefe Randall Crawford y su hijo Kevin, los policías “malos como la mierda” que protagonizan esta comedia de animación para adultos, seguirán dando muestras de su incompetencia durante la tercera temporada de la serie, que acumula miles de fans en todo el mundo gracias a un humor loco y extremo. En esta nueva entrega descubriremos si Paradise y su comisaría siguen en pie, después de la explosión nuclear que detonó sobre la ciudad.

Sky Rojo

Sky Rojo (Foto: Cortesía de Netflix Latinoamérica)

Fecha de estreno: 12/03/2021.

Género: drama y acción.

Sinopsis: se trata de uno de los estrenos más esperados de la temporada. La nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de la Casa de Papel, cuenta con un elenco de estrellas. Verónica Sánchez, Lali Espósito y Yany Prado dan vida a tres víctimas de trata que escapan del Club Las Novias, uno de los burdeles más conocidos de la isla de Tenerife, en España. Sin embargo, el proxeneta del local, interpretado por Asier Etxeandía, y su secuaz, Miguel Ángel Silvestre, las perseguirán para acabar con ellas.

“Sky Rojo es la historia de la huida de tres mujeres... pero, sobre todo, es la historia de esas mujeres”, comentaron Pina y Lobato.

¿Quién mató a Sara?

Fecha de estreno: 24/03/2021.

Género: suspenso.

Sinopsis: “Lleno de venganza, drama, romance y secretos”, esta producción mexicana de suspenso cuenta la historia de Álex Guzmán, quien fue sentenciado injustamente a 18 años de prisión por matar supuestamente a su hermana, Sara. Tras cumplir su condena, regresará con sed de venganza, y no se detendrá hasta encontrar al verdadero asesino, que según sospecha, es uno de los miembros de la familia Lazcano.

Los Irregulares

Fecha de estreno: 26/03/2021

Género: drama y terror.

Sinopsis: “En el Londres de la era victoriana, un grupo de personas ‘irregulares’ investiga crímenes sobrenaturales para el doctor Watson y su misterioso compañero, Sherlock Holmes”.

PELÍCULAS

(Foto: Kárate Kid)

Kárate Kid I, Kárate Kid II, y Kárate Kid III

Fecha de estreno: 1/03/2021.

Género: acción.

Sinopsis: “Está bien perder contra el enemigo, pero no contra el miedo”; “Primero aprende a sostenerte, luego a volar”, o “El hombre que atrapa una mosca con palillos chinos puede hacer lo que sea”, son solo algunas de las lecciones que nos dejó el señor Miyagi en las tres películas de Kárate Kid, lanzadas entre 1984 y 1989. Ahora, podremos disfrutar en Netflix de la saga completa, y por el éxito que han logrado formatos como Cobra Kai, seguro que se convertirá en uno de los lanzamientos más destacados de marzo.

How to be really bad

Fecha de estreno: 01/03/2021.

Género: comedia, ciencia ficción.

Sinopsis: “La hija atrevida del diablo hace un trato con su padre por puro aburrimiento: si logra pervertir a una persona decente, abandona el infierno y se queda en la Tierra”.

La noche del demonio: la última llave

Fecha de estreno: 1/03/2021.

Género: terror.

Sinopsis: “La psíquica Elise Rainier, acosada por sus recuerdos, regresa al hogar de su niñez en Nuevo México para enfrentar sus miedos, lo que despierta el mal oculto en su pasado”.

Moxie

Fecha de estreno: 3/03/2021.

Género: comedia.

Sinopsis: “Inspirada en el pasado subversivo de su madre y la autoconfianza de una nueva amiga, una joven tímida publica un zine anónimo y denuncia el sexismo en su escuela”.

Lavaperros

Fecha de estreno: 5 de marzo.

Género: comedia negra.

Sinopsis: en esta comedia negra colombiana, un narco en decadencia se niega a saldar su deuda con un advenedizo. Sin embargo, su jardinero encuentra la solución para salvar a los hombres de su jefe: una reserva oculta.

Halloween

Fecha de estreno: 8/03/2021.

Género: terror.

Sinopsis: “Una noche de Halloween perpetró una matanza oculto tras una máscara. Cuarenta años después, se fuga de la cárcel y va tras la víctima sobreviviente”.

Akelarre

Fecha de estreno: 11/03/2021.

Género: drama.

Sinopsis: “País Vasco, España, 1609. Para posponer su ejecución, un grupo de mujeres acusadas de brujería distraen a su inquisidor con historias inventadas del sabbat”.

El duende maldito regresa (Leprechaun Returns)

(Foto: Leprechaun Returns)

Fecha de estreno: 11/03/2021.

Género: terror.

Sinopsis: “Veinticinco años después de ser derrotado por una adolescente, el duende malvado vuelve a la vida cuando unas amigas de fraternidad lo despiertan accidentalmente”.

¡Hoy sí!

Fecha de estreno: 12/03/2021.

Género: comedia.

Sinopsis: “Unos padres que usualmente dicen que no a todo, deciden ceder el control a sus hijos por un día, con algunas condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras”.

Cabras da peste

Fecha de estreno: 18/03/2021.

Género: comedia.

Sinopsis: “Dos policías sin suerte se enfrentan a criminales muy peligrosos para recuperar a Celestina, la entrañable cabra adoptada como mascota por la ciudad”.

Sin hijos

Fecha de estreno: aún por definir.

Género: comedia romántica.

Sinopsis: comedias mexicanas como Madre solo hay dos, Ahí te encargo o Como caído del cielo han triunfado en la plataforma en los últimos meses. Y ahora, llega el próximo gran lanzamiento, Sin Hijos, con Alfonso Dosal y Regina Blandón en los roles principales. En la película, un padre separado encuentra al amor de su vida, pero ella tiene un pequeño defecto: no le gustan los niños. Por eso, él fingirá que su hija de nueve años es su hermana pequeña. Un plan que considera perfecto.

Un viaje pesado

Fecha de estreno: 26/03/2021.

Género: comedia.

“En esta comedia de bromas con cámaras ocultas, dos amigos se embarcan en un alocado viaje a Nueva York en el que gente real caerá presa de sus picantes ocurrencias”.

El Campamento de mi vida

Fecha de estreno: 26/03/2021.

Género: amor.

Sinopsis: con ecos de la película de Disney Camp Rock, este musical narra la historia de un adolescente con problemas que da un salto de fe al acudir a un campamento de verano donde inesperadamente encuentra el amor, hace amigos, y encontrará el lugar al que pertenece.

Ni de coña

Fecha de estreno: 26/03/2021.

Género: comedia.

Sinopsis: esta coproducción colombiana y española también cuenta con un elenco de estrellas, entre los que destacan Nathalie Seseña, Carolina Noriega, José Juan Vaquero, Jordi Sánchez o Goyo Jiménez. La serie narra las aventuras de cuatro matrimonios que deciden viajar al Caribe para intentar salvar sus matrimonios, sin embargo, allí las tentaciones y los percances añadirán más sal a las heridas.

PARA LA FAMILIA

Los fantasmas de la ciudad

Fecha de estreno: 5/03/2021.

Género: infantil.

Sinopsis: en esta serie infantil de caricaturas, las aventuras del Club Fantasma llevan a sus integrantes a todos los rincones de L.A. donde “entrevistan a fantasmas, resuelven problemas y aprenden sobre la historia local”.

Waffles y Mochi, con Michelle Obama

(Imagen: Cortesía de Netflix Latinoamérica)

Fecha de estreno: 16/03/2021.

Género: infantil.

Sinopsis: en un total de 10 capítulos, las marionetas Waffles y Mochi viajarán alrededor del mundo para conocer la cultura gastronómica de distintos países, y poder cumplir su sueño: convertirse en chefs. Y lo lograrán gracias a la ayuda de su amable jefa, la dueña del supermercado en el que trabajan que es, ni más ni menos, la ex primera dama de EEUU, Michelle Obama.

“Con la ayuda de la señora Obama, dueña del supermercado, y un mágico carro de compras volador como guía, emprenden misiones globales para conocer los ingredientes: viajan a cocinas, restaurantes, granjas y hogares de todo al mundo y preparan recetas con productos del día junto con reconocidos chefs, cocineros, niños y famosos”.

Alien TV: temporada 2

Fecha de estreno: 19/03/2021.

Género: infantil.

Sinopsis: en esta serie de animación infantil tres reporteros, Ixbee, Pixbee y Squee viajan a un bonito pero extraño planeta llamado Tierra, donde intentarán entender a los humanos y sus raras costumbres.

DOCUMENTALES

Biggie: I got a story to tell

Fecha de estreno: 01/03/2021.

Documental musical.

“Este documental con imágenes inéditas y entrevistas íntimas celebra la vida del rapero The Notorious B.I.G. en su camino de la nada a la fama”.

Fórmula 1: Drive to Survive. Temporada 3

Fecha de estreno: 19/03/2021.

Documental deportivo.

Sinopsis: la docuserie que narra lo que ocurre entre las bambalinas del Mundial de Fórmula 1 regresa este año con su tercera temporada, en la que se centrará en los acontecimientos ocurridos en 2020.

Operación Varsity Blues: Fraude Universitario en EEUU

Fecha de estreno: 17/03/2021.

Documental social.

“Las representaciones impulsan este documental que investiga la mente maestra detrás de una estafa para que los hijos de familias ricas y famosas ingresen a las mejores universidades de EEUU”.

Haunted: Latinoamérica. Leyenda de la dama del molino

Fecha de estreno: 31/03/2021

Documental de terror.

Sinopsis: el próximo capítulo de Haunted: Latinoamérica se centra nada más y nada menos que en México, en concreto, en la leyenda de la dama de la Hacienda del Molino de Flores, en Texcoco, el fantasma que según aseguran algunos vecinos, principalmente taxistas, se aparece algunas noches con un largo vestido blanco, rondando en las inmediaciones del casco histórico.

Se trata de un documental perfecto para amantes del terror y la actividad paranormal. Una experiencia 100% real, narrada por gente que ha vivido en carne propia esta aparición sobrenatural.

