Fátima Molina y el crudo recuerdo de la muerte de sus padres: así fue la tragedia familiar de la protagonista de “Te acuerdas de mí”

Fátima Molina se encuentra en medio de la controversia, pues la actriz alzó la voz al respecto de la información que trascendió en los a medios en donde se informa que se realizó un supuesto estudio de mercado sobre la telenovela Te acuerdas de mí que actualmente protagoniza al lado de Gabriel Soto y e transmite en horario estelar.

Y es que la actriz dijo desconocer el motivo por el que supuestamente el melodrama será cambiado de horario, sin embargo sí mencionó que, tal como lo indican varios comentarios en las redes sociales, un sector del público no estaría conforme con su rol estelar, dado que Fátima no posee el estereotipo típico de protagonista de telenovelas, donde es usual que la heroína de la historia sea una mujer blanca y con ciertas características físicas.

Esta supuesta baja aceptación entre los televidentes fue el motivo por el que Fátima realizó un post en el que respondió los comentarios de algunas personas, quienes aseguraron que el personaje de “Vera Solís” no posee el estándar de belleza que ha caracterizado a los melodramas de Televisa.

Livia Brito / Fátima Molina (Foto: Especial)

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy “muy mexicana”. No lo sabía.

Pero si eso llega a ser real, qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, escribió la actriz en el mensaje que obtuvo más de 6 mil likes.

Fátima Molina se dio a conocer en 2008 en La Academia (IG: lafatimamolina)

Pero esta situación mediática no es la única por la que ha atravesado en su trayectoria la también cantante, pues en 2019 vivió una gran tragedia que marcó su historia familiar.

Nacida el 9 de marzo de 1986 en Baja California, después se trasladó a Guadalajara, Jalisco donde vivió con toda su familia hasta la adolescencia; posteriormente estudió Artes escénicas en el instituto Escena 3.

La actriz, que cuenta con experiencia sobre todo en cine independiente y series de televisión, vivió a finales de 2019 uno de los peores momentos de su vida: su padre golpeó, encadenó y acabó con la vida de su madre para después suicidarse al ingerir raticida. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Del Fresno, en la capital de Jalisco.

Fotografía cedida por Televisa de la actriz Fátima Molina. EFE/ Televisa /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fue Fátima quien recibió la llamada de su padre después de haber perpetrado el asesinato, ante lo que la joven actriz, quien se encontraba en ese momento en la Ciudad de México, envió una patrulla para investigar lo ocurrido, pero cuando llegaron las autoridades a la bodega donde sucedió el hecho, ya era demasiado tarde.

“Nos enteramos de que ese viernes el señor golpeó y encadenó a su esposa, para después matarla; posteriormente él le llamó a Fátima para confesarle lo que había hecho. Lo que nadie sabe aún son los motivos que lo llevaron a cometer este crimen... Después de colgarle a su hija, él se encadenó una pierna y tomó raticida para también quitarse la vida”, detalló una fuente a TV Notas.

Hasta ahora sigue siendo un misterio por qué su progenitor cometió el crimen. Se sabe que los padres de Fátima estaban separados hace tiempo, pero se desconoce por qué su mamá había acudido a encontrarse con él.