“Televisa la aceptó como es”: Carmen Armendáriz estalló contra las críticas a Fátima Molina por su físico

Carmen Armendáriz mostró su apoyo hacia Fátima Molina desde que publicó su mensaje en redes sociales (Foto: Instagram@lafatimamolina/Facebook@Carmen Armendariz)

La productora Carmen Armendáriz finalmente habló sobre la polémica que hay alrededor de su proyecto actual: Te acuerdas de mí. En días pasados surgieron los rumores sobre un cambio de horario de la novela protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto; los supuestos motivos de esta decisión fueron por bajo rating y, al mismo tiempo, por falta de aceptación del público hacia el personaje que interpreta la ex-académica. Sin embargo, este mencionado rechazo se debería al físico de Fátima.

Así, en entrevista para Javier Poza, la productora de Televisa fue directa respecto a la polémica generada. Destacó el hecho de que quisiera hablar abiertamente del tema sin ningún tipo de tapujo. “Yo digo que no hay que ocultar las cosas, lo que aceptas te hace más fuerte, sea bueno o sea malo. Así que creo que es una tontera esconderse”, expresó.

Al mismo tiempo, aplaudió el atrevimiento que tuvo Fátima Molina para publicar un mensaje extenso en redes sociales sobre el tema. En este señaló las críticas y burlas que le han hecho por su cuerpo, por su piel e incluso por las bolsas en los ojos y el lunar que tiene debajo de uno de ellos. “Admiré tanto, tanto, tanto a Fátima. Es una persona muy inteligente, muy lista que no la ha tenido fácil en la vida. Lo que no te mata te hace más fuerte y eso es lo que ella aprendió”.

Carmen Armendáriz destacó que Fátima Molina es una mujer "muy sensual" (IG: lafatimamolina)

Luego de que felicitara a la actriz de su novela, criticó duramente al programa por el que se originó toda la controversia. No hay que olvidar que quienes dieron la información fueron los conductores de una transmisión radiofónica liderada por Maxine Woodside; al dar la nota, Marco Antonio Silva fue quien hizo críticas sobre el cuerpo de Fátima.

De este modo, Carmen Armendáriz respondió que “soltaron este choro pend*jo. Que si nos van recortar, que si salimos del aire y una cantidad de historias... Ahí mismo dijeron que no les gustaba Fátima porque tenía un lunar en el ojo. ¡Es una bajeza! No sé qué tiene en la cabeza esa gente y más se subieron a atacar a Fátima”.

Al mismo tiempo, mencionó que se lleva bien con sus dos protagonistas, especialmente con Fátima Molina. Sobre ella señaló que “más he apapachado yo a Fátima. La busco y la apapacho. Cuando ella subió ese mensaje (su post en redes) le contesté”.

Este es el breve mensaje con el que la productora mostró su apoyo hacia la actriz (Captura: Twitter)

Sobre dicho mensaje publicado por la actriz, Carmen destacó que si le contestó fue para demostrarle que la apoyaba sin importar cómo. “Yo estoy con ella públicamente y en privado, que no me estén chingand*”, explotó. “Tú sabes cómo soy. Soy muy linda, hasta que no, Soy muy suave, hasta que no. Conozco a los actores, sé que es difícil trabajar con las emociones, ¿y salen con esto? ¿Porque es morena?, ¿porque tiene un lunar en el ojo? ¿Qué es esa mamad*? ¿Porque tiene ojeras? ¿Qué es esa pendejad*? No manches”.

De lo anterior, quiso dejar en claro que, tal como Fátima escribió en su conmovedor mensaje, la actriz se acepta como es, pero al mismo tiempo otra gente dentro de la empresa lo hace también: “Ella se acepta como es, yo la acepté como es y Televisa la aceptó como es. O sea yo no tomo las decisiones. Televisa me dijo ‘Órale, arriesguémonos’ y pues va”.

Aclaró que no hay problemas con su equipo de trabajo y que, de hecho, no le han mencionado nada sobre un cambio de planes o de recorte alguno. Al contrario, destacó que la publicidad de Te acuerdas de mí va muy bien y que incluso tiene buena aceptación fuera de México:

Carmen Armendáriz aseguró que a su novela le está yendo muy bien en Estados Unidos (Foto: Instagram de Te acuerdas de mí)

“Seguimos con menciones y seguimos con publicidad puesta. En Estados Unidos le va muy bien. Justamente ayer recibí un mensaje de uno de los ejecutivos de allá para decirme ‘Quiero los datos de Fátima porque aquí les está yendo muy bien, tenemos muy buen rating y estamos muy vendidos’”.

