“Es asqueroso”: Andrea Legarreta se lanzó contra quienes critican la apariencia física de Fátima Molina, protagonista de “Te acuerdas de mí”

Andrea Legarreta destacó que las críticas contra Fátima Molina le causan tristeza (Foto: Instagram @andrealegarreta @lafatimamolina)

Hace unos días causó revuelo en el medio del espectáculo el tema de una presunta discriminación por parte de un sector de televidentes contra Fátima Molina, quien es la actual protagonista de la telenovela estelar de Televisa, Te acuerdas de mí, que fue estrenada el pasado mes de enero y que según el programa Todo para la mujer de Radio Fórmula, habría visto bajar su rating debido a que el público no acepta la imagen de la actriz.

Y es que según se dio a conocer hace casi una semana, Molina no es vista con buenos ojos por las personas que participaron en un supuesto focus group que realizó la televisora para determinar cuál ha sido el motivo del bajón de audiencia de la publicitada telenovela producida por Carmen Armendáriz, siendo que la encuesta presuntamente arrojó los resultados de que para algunos espectadores, Fátima es una mujer que no tiene el tipo de protagonista de telenovelas.

Entre comentarios de que Molina “es muy morena para ser protagonista”, “su tipo muy mexicano no conecta”, y otros que aluden al lunar que tiene bajo un ojo, la intérprete alzó la voz y defendió su trabajo, lamentando el hecho de que existan ciertas personas entre el público que son discriminadoras y que no permiten que en la televisión abierta aparezcan mujeres con características físicas distintas a las habituales heroínas, que regularmente son rubias, altas y de ojos claros.

Gabriel Soto defendió la participación de Molina en la historia (Foto: Instagram de Te acuerdas de mí)

“No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy “muy mexicana”. No lo sabía”, dijo la actriz en su cuenta de Instagram, donde aseguró no estar al tanto de cambios en la telenovela, mucho menos de la existencia del estudio citado por el programa. Sin embargo, aseguró que de ser real “habrá que lidiar con la discriminación”.

“Qué tristeza que en estos tiempos para a algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión.”, añadió.

“Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, escribió y aseguró que, aunque sabe que no es perfecta, se quiere y acepta por lo que es.

Fátima Molina se dio a conocer en 2008 en La Academia (IG: lafatimamolina)

Ante los mensajes discriminatorios que se pueden leer en las redes sociales, Fátima ha recibido el apoyo de diversas personalidades del medio, entre ellos el de su coprotagonista Gabriel Soto y de la productora del melodrama, y ahora fue Andrea Legarreta quien se posicionó al respecto y defendió a la joven actriz.

La esposa de Erik Rubín tachó de “asquerosos” los comentarios infundidos en las redes que critican la apariencia de Fátima, reprobó la manera de actuar de aquellos que se valen de la apariencia de una persona para tratar de insultarla y le refrendó un apoyo total a la actriz:

Andrea Legarreta condenó el hecho de que las personas critiquen la apariencia física (Captura de pantalla)

“Es una pena, es una tristeza la forma en la que se le ha atacado. Ahora resulta que si no eres con ciertas características porque no me gustas físicamente, te agredo. Hay un sector en la sociedad que da mucha tristeza”, dijo la presentadora en la transmisión del programa Hoy. “De verdad es asqueroso”, remató la experimentada conductora.

Por su parte, sus compañeros Arath de la Torre y Paul Stanley también defendieron a la actriz mexicana, al asegurar que es una mujer muy guapa que rompe con todos los estereotipos de la televisión: “Ella es hermosa, talentosa y no se merece que la gente la trate así”, dijo el hijo del recordado Paco Stanley.

