“¿Qué pacto? Así el nivel del anciano”: Chumel Torres contra AMLO por las manifestaciones feministas

Chuemel no perdonó que López Obrador no conociera el significado de "Presidente, rompa el pacto". (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

Continúan las críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del feminismo y las protestas que rechazan al candidato para la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. El youtuber mexicano Chumel Torres volvió a confrontar al presidente por las declaraciones que dio la mañana del jueves en la conferencia en Palacio Nacional.

El mandatario mexicano dijo que no conoce a qué se refieren cuando le gritan “rompa el pacto” en las manifestaciones feministas, por lo que tuvo que preguntarle a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller para entender el significado de la frase “Presidente, rompa el pacto”.

En su cuenta oficial de Twitter, el comediante retomó el sentido del discurso de AMLO para burlarse de su ignorancia en cuestiones feministas. Por la edad del presidente y su desactualización en algunos conceptos de movimientos sociales como “pacto patriarcal”, Chumel escribió la siguiente frase:

“ ‘¿Qué pacto? ¿Rico Mac Pacto? ¿El Pacto Lucas?’ Así el nivel del anciano”.

Así criticó Chumel a AMLO por no saber del "pacto patriarcal" (Foto: captura de pantalla)

En una segunda publicación, el conductor del programa El Pulso de la República compartió un video de la conferencia matutina con el fragmento donde el representante del ejecutivo acepta su desconocimiento del tema y se refiere a que ha roto otro tipo de “pactos” que afectaron al país.

El video corresponde a una edición de la transmisión oficial, con un toque de humor y sarcasmo se escucha de fondo el graznido de unos patos cada vez que Andrés Manuel se refiere a los otros “pactos” como el “Pacto por México” o el “Pacto del silencio”.

La reacción que compartió Chumel Torres de ese video fue la siguiente frase: “Les dije que ni sabía de que le hablan Dios de bondad”. Su publicación la escribió en letras mayúsculas para mostrar su desaprobación y la molestia.

El youtuber compartió un video donde se burlaban del presidente por su reacción (Foto: captura de pantalla Twitter)

El discurso del mandatario ocurrió bajo el contexto de las protestas en Iguala, Guerrero el día de ayer 24 de febrero. Contingentes feministas llegaron al Museo de la Bandera donde Obrador encabezaría una ceremonia cívica, ahí las mujeres que se manifestaban pacíficamente le gritaron consignas al mandatario, entre las que sonó “Presidente, rompa el pacto”.

Cuando las diversas manifestaciones contra Félix Salgado y la exigencia de que el Jefe del Estado respondiera al llamado de romper el “pacto” que protegía al candidato con acusaciones de violación, Chumel escribió en su cuenta de Twitter que López Obrador no ha roto el “pacto” porque desconoce su significado.

La publicación la realizó el pasado 19 de febrero donde escribió “No es que no quiera romper el pacto. Es que ni sabe de qué le hablan”.

El comediante ya había criticado anteriormente la ignorancia de AMLO (Foto: captura de pantalla Twitter)

El youtuber ha sido un crítico constante de las acciones del gobierno federal, desde que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció que Félix Salgado Macedonio sería el candidato para contener por el cargo público en Guerrero, estuvo compartiendo su opinión en redes sociales.

Las primeras declaraciones que dio AMLO sobre el Salgado y defendió su candidatura, Chumel llegó a decir que esa acción era “un asco” que la sociedad mexicana no podría tolerar.

Chumel Torres ha criticado constantemente al presidente por su postura de la candidatura de Félix Salgado (Foto: Instagram@chumeltorres)

“La violación es grave pero no podemos hacer linchamientos políticos”. Repítanse esta frase. Dígansela en el interior. Traten de no sentir asco. ¿No puedes? No se puede. Es un asco. Todo esto. Ya estuvo”, señaló el comediante.

EN redes sociales el tema fue tendencia con el hashtag #PresidenteRompaElPacto #NingúnAgresorEnElPoder donde diversos personajes de la política y comunicadores se unieron a las críticas contra AMLO por no mostrar empatía con las mujeres.

