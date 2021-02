Sin fama, sin contrato y sin discos: habrían despedido de TV Azteca a los recientes integrantes de “La Academia”

En la última generación de La Academia, la ganadora fue María Fernanda "Dalú" Borunda Medina (Foto: Instagram @laacademiatv)

El afamado programa de talentos musicales, La Academia, tuvo su última edición entre 2019 y 2020. En dicha generación contaron con la participación de 14 cantantes, mismos que buscaban la fama y la aceptación de una de las empresas televisivas más importantes de México. Ahora, a un año desde que se graduaron no sólo no obtuvieron una oportunidad en el medio, sino que los acaban de sacar de Tv Azteca.

De acuerdo con informes que dio Alejandro Zúñiga en su programa de YouTube, uno de los ex-académicos de la más reciente generación (no mencionó el nombre) dijo que los acababan de despedir de la televisora de Grupo Salinas. “Nos dejó con el alma en un hilo, porque reveló que los catorce participantes tienen que terminar ya su contrato con Azteca”.

Al parecer, para este momento ya habrían contactado a todos los alumnos para pedirles que firmaran su carta de retiro de la empresa: “Parece ser que en Azteca les hablaron a todos los catorce académicos y les dijeron ‘Oye, pues ya no queremos que trabajes aquí. Ya queremos que seas libre’”.

Luego de algunas apariciones en la tele, los participantes que llegaron a la final ya no se supo mucho

En la trasmisión destacaron que la televisora ya dio el anuncio para la nueva generación de La Academia, misma que está prevista para el último trimestre de 2021. Al referir a esto, cuestionaron qué era lo que podían ofrecer a sus futuros alumnos si es que es cierto que sacaron a los 14 anteriores sin haber grabado nada y sin haber dado algún concierto.

Así, Zúñiga refirió a la ganadora de la última edición del programa, misma que ahora está en una situación más complicada: “No les están ofreciendo nada, incluyendo a la ganadora”, comentó. “Aquí hay que decirlo: Dalú decide quedarse en Azteca, no firmar con Héctor Martínez y Arturo López Gavito. Ella no quiso firmar con ellos. Decide quedarse con Azteca y pues valió”.

También implicó lo injusto que era para los participantes no poder haber hecho nada y que estuvieran un año sin alguna actualización sobre lo que pasaría con sus nacientes carreras artísticas: “Estamos hablando de que ellos se gradúan el año pasado, en febrero. Entonces se atravesó un año de pandemia donde Azteca no hizo nada por ellos, ¡prácticamente no hizo nada! No hizo gira, no hicieron nada, no sacaron discos, no pasó nada, ¿y al año te hablan por teléfono para decir ‘Ven a firmar tu carta de retiro’?”.

Alejandro Zúñiga destacó que Dalú no firmó contrato con otros productores para poder quedarse en Tv Azteca

Una de las cosas que el comunicador repitió varias veces fue la supuesta razón por la que los ejecutivos de la televisora contactaron a estos cantantes para darles las gracias: “Todo parece indicar que sí puede ser por esta serie de investigación que hicieron en Chisme No Like. Porque lo que les dijeron fue ‘No nos queremos meter en problemas. Para no meternos en problemas y ustedes sean libres tienen que venir a firmar su carta de retiro’”.

Cuando refirió al otro programa de chismes, Zúñiga recordó que ahí estuvieron entrevistando a unos cuantos ex-académicos de generaciones más antiguas y que varias de las cosas que encontraron es que “los ataron por contratos y que eso les generó que se estancaran sus carreras”.

Sin embargo, también hay que destacar que los conductores de ese otro programa de YouTube revelaron varias cosas más sobre la producción de Tv Azteca. Entre las cosas que sacaron, una es que ex-alumnos como Adrián Varela y Héctor Zamorano habrían sido víctimas de acoso.

Toñita señaló que Cynthia Rodríguez detuvo su carrera

