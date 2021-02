Mauricio Ochmann habló de su relación con Aislinn Derbez, a un año de su separación: “Hemos sabido llevarnos bien y somos familia”

Ha pasado casi un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación. (Foto: Instagram@aislinnderbez)

Ha pasado casi un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación y desde entonces han resaltado porque a pesar de la ruptura, continúan muy unidos y conservando el profundo amor que los unió al inicio de su relación, al respecto, el actor reveló el secreto para continuar con la sana convivencia por el bienestar de la hija que ambos procrearon.

El protagonista de Ahí te encargo y varios melodramas se sinceró sobre cómo han enfrentado la separación y abordado la crianza de la pequeña Kailani en conjunto.

Ochmann fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde recalcó que siempre será parte de la familia Derbez, a pesar de que ya no esté casado con Aislinn.

“Nos queremos muchísimo, tenemos una relación padrísima, hemos sabido llevarnos bien y así es, somos familia”, dijo para las cámaras del programa Hoy.

El actor afirmó que no necesita dar su aprobación a la vida sentimental de su ex pareja (Foto: Instagram)

El actor dejó claro que no tiene la facultad para opinar sobre la vida sentimental de su ex pareja, porque ella es libre desde que dedicidieron emprender una vida en separado.

“Ella no necesita aprobación mía para tener una relación. Ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera”, resaltó.

Además explicó que la separación no ha modificado la convivencia de Kailani con la familia de su madre: “Pasa mucho tiempo con su papá, es normal, pero también ellos la disfrutan, claro que sí. Somos familia, entonces todo mundo la disfruta”.

El pronunciamiento de Mauricio Ochmann apareció justo después de que la misma Aislinn Derbez hablara de las razones de su ruptura, a pesar de que ambos aún sentían mucho amor por el otro.

En una transmisión hecha desde la cuenta de Instagram de su podcast La Magia del Caos, la hija de Eugenio Derbez se sinceró sobre sus sentimientos en una conversación con Santiago Molano, un experto colombiano en el desarrollo humano y las relaciones humanas.

Aislinn destacó que pasaron muchas cosas entre ella y el padre de su hija, principalmente por diferencias de ideologías, que impidieron que la relación siguiera, a pesar de que entre ellos aún los une un gran lazo de fraternidad.

“Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, incluso cuando se acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que decíamos es que ‘tú vas para acá’, ‘yo voy para acá’, ‘tú crees esto’ y ‘yo creo esto’”, describió.

“No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, añadió al hablar de su mediática separación anunciada en marzo del año pasado.

La actriz confesó que muchas de las personas a su alrededor notaron los problemas en su relación y aunque quisieron opinar sobre su futuro, ellos no lo permitieron y prefirieron separarse por su bienestar.

“Para nosotros siempre fue ‘nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos’. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminar una relación hay drama y claro que no”, comentó en la transmisión hecha hace unos días.

Aislinn destacó que pasaron muchas cosas entre ella y el padre de su hija, principalmente por diferencias de ideologías

“Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”, concluyó la famosa actriz.

Las palabras de la actriz causaron gran revuelo porque la pareja siempre fue considerada una de las más sólidas en la farándula mexicana y ahora, aún separados, conservan el cariño de sus seguidores, quienes continúan al pendiente de su desenvolvimiento.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Aislinn Derbez habló de su ruptura con Mauricio Ochmann: “No hay compatibilidad mental en muchos aspectos”

Aislinn Derbez reaccionó a la ruptura de Michelle Renaud y Danilo Carrera: “Gracias por mostrar que puede ser con amor”

Aislinn Derbez sorprendió al revelar la identidad del misterioso acompañante con el que viajó a Big Bear Lake