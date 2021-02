Geraldine Ponce publicó una foto por el Día de la Bandera y Chumel Torres se burló de ella

La diputada Ponce presumió avances en materia de equidad de género (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

En la tarde del 24 de febrero, Chumel Torres, conductor de El Pulso de la República, escribió un tuit en el que se burló de la diputada federal Geraldine Ponce por subir una foto conmemorando el Día de la Bandera Mexicana.

“Y ahora la bandera de México en la etapa de “traje de baño”, un aplauso por favor”, escribió en su cuenta de Twitter, acompañó su tuit con la fotografía de la senadora frente a la bandera mexicana.

El comentario sobre el traje de baño podría ser por la vestimenta que porta en la fotografía Geraldine Ponce, diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por Tepic.

Tuit de Chumel Torres donde se burló de Geraldine Ponce (Foto: Captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres)

La fotografía original la subió la diputada federal a su cuenta de Instagram, escribió que la bandera no sólo es bella sino que también simboliza libertad, patriotismo y solidaridad; además de decir que 127 millones de mexicanos avalan que es la bandera más bonita del mundo.

Mientras que en algunas respuestas al tuit de Chumel la gente comenta con humor que no saben sobre algún concurso donde certifiquen cuál es la bandera más bella estéticamente, en los comentarios de la cuenta de Instagram de Geraldine hay algunos ataques hacia su persona por la vestimenta.

El tuit de Chumel Torres lleva acumulados más de 2 mil “Me gusta” dentro de esta red social y ha sido replicado por 129 usuarios.

En la imagen la diputada está usando una camiseta de tirantes color guinda.

En noviembre de 2020 Geraldine Ponce vivió otra polémica por su ropa pues fue criticada por publicar una fotografía en top deportivo sobre el volcán Sangangüey, ubicado en Nayarit.

La diputada federal Geraldine Ponce subió una foto controversial a sus redes sociales (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

En otra ocasión, Geraldine Ponce acusó a Chumel Torres por haber realizado comentarios misóginos en contra de ella, pues con motivo de su segundo informe de trabajo como diputada federal, ella realizó un video para anunciar los logros de su gestión.

Para el 24 de noviembre Geraldine publicó el material audiovisual en su cuenta oficial de Twitter en el que se insinúa que Chumel Torres realizó un supuesto comentario misógino en su contra.

“Habrá quienes quieran descalificarte por el simple hecho de ser joven y además mujer. Pero todo esto no te preocupa, porque la gente sabe que estás ahí para ayudar, para gestionar, para legislar” dijo la ex reina de belleza cuando insertó la imagen del youtuber en su clip de video.

Geraldine Ponce y Chumel Torres (Foto: Instagram)

Durante el clip propagandístico, la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) también comentó que en el ejercicio de su labor política existe la descalificación por factores no relacionados a la gestión; sin embargo, lo importante es ayudar.

Chumel Torres es un conocido opositor y crítico de la administración de Andrés Manuel López Obrador sin embargo no había publicado videos o realizado comentarios donde expresara estar en contra de la diputada, pero sí ha cuestionado el interés del presidente mexicano en realizar constantes giras a Nayarit.

Por otra parte, Geraldine Ponce sí recibió un ataque por parte del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Rodolfo Pedroza, quien en una reunión de vecinos de una colonia de Tepic, les advirtió que irían otros políticos a hacer promesas, “pero no es lo mismo ganar un concurso de belleza que gobernar un municipio, son cosas totalmente diferentes”.

Mario Delgado junto a Geraldine Ponce, promocionando el periódico Regeneración (Foto: Twitter / @GeraldinePonceM)

Ante la polémica del 22 de noviembre por su foto en la cima de un volcán, la diputada escribió:

“Me he dado cuenta que mi foto en la cima del volcán de Sangangüey, característico de Tepic, ha causado polémica. ‘Que una diputada debe ser más seria’, ‘que estoy posando en ropa interior’, ‘que por qué me quité la blusa’... Solo quiero decirles dos cosas al respecto de esta foto: Que nunca dejaré de ejercer mi libertad de expresión a causa de mi género, y nadie debería de hacerlo. Y que el mundo sería mejor si no hubiera tantos hombres y mujeres machistas.”

