“Dicen que es porque soy ‘muy mexicana’”: lo que se sabe del cambio de horario de “Te acuerdas de mí” de Gabriel Soto y Fátima Molina

La actriz que interpreta a Vera Solís en Te acuerdas de mí, declaró que desconoce si el cambio de horario de la telenovela producida por Televisa es un hecho, y lamentó que, en el caso de serlo, éste se deba a su apariencia. Fotografía cedida por Televisa de la actriz Fátima Molina. EFE/ Televisa /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

La actriz mexicana Fátima de Molina hizo frente a las críticas sobre su aspecto físico y a los rumores de un supuesto cambio de horario de la telenovela que protagoniza junto a Gabriel Soto, debido a una presunta baja aceptación del personaje por parte de los televidentes.

Desde su cuenta oficial de Facebook, la actriz que interpreta a Vera Solís en Te acuerdas de mí, declaró que desconoce si el cambio de horario de la telenovela producida por Televisa es un hecho, y lamentó que, en el caso de serlo, éste se deba a su apariencia.

“La verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela “Te acuerdas de mí” de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy “muy mexicana”. No lo sabía.

Pero si eso llega a ser real, que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, escribió la actriz en el mensaje que ya concentra más de 6 mil Me gusta.

Fátima Molina se dio a conocer en 2008 en La Academia (IG: lafatimamolina)

En el conmovedor mensaje, la actriz originaria de Ensenada, Baja California, también agradeció al público que la ha apoyado durante toda su trayectoria artística y mandó un mensaje de aceptación y amor propio.

“El cambio empieza en uno mismo. No soy perfecta, lo sé. Pero ¿Quién lo es?, yo me gusto y me acepto eso es lo importante (…) Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos”, concluyó.

Fue durante el espacio radiofónico que conduce la periodista y comunicadora Maxine Woodside, que se reportó que la producción a cargo de Carmen Armendáriz estaría en peligro de dejar el horario estelar de la televisora.

De acuerdo con la información proporcionada en el programa del pasado 19 de febrero, la telenovela no ha tenido un buen recibimiento por parte de los televidentes debido a una baja aceptación del personaje que interpreta Fátima Molina.

(Foto: Instagram de Gabriel Soto)

“Me estaban diciendo el día de ayer, que está empezando a peligrar la telenovela Te acuerdas de mí, que están viendo si la bajan de horario porque ahorita ya va en 2 millones 200 mil espectadores, o sea le está yendo muy mal a la novela. Y que hicieron un focus group y que Fátima Molina no ha gustado, no ha gustado su aspecto físico”, se reportó en el programa.

“A la mejor sería prudente que incluso mandaran a la parte estética a Fátima Molina para que le quitaran el lunar, porque ese lunar, pues la hace verse rara. Cuando le hacen esos close up, no se ve bonita,” opinó el comunicador Marco Antonio Silva

Según el reporte, la telenovela protagonizada por Gabriel Soto podría ser sustituida por Fuego ardiente, producida por Carlos Moreno Laguillo y transmitida a las 6:30pm; o por la nueva telenovela de Juan Osorio, Qué pasa con mi familia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: