“Ya lo están extorsionando”: Cynthia Klitbo habló sobre el conflicto de Rey Grupero y Alfredo Adame

Pidió a Alfredo Adame que no la meta en problemas que no le incumben (Foto: Twitter de Venga la Alegría)

El youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, continuó en la polémica tras haber denunciado (con testimonio de varias personas) al cirujano plástico, Juan José Duque, por haber inyectado a varias pacientes con biopolímeros en diferentes partes del cuerpo. Luego de haber revelado esta información, aseguró que recibió amenazas de Alfredo Adame, mismas que se extendieron a su novia, la actriz Cynthia Klitbo.

De acuerdo con la entrevista que le hicieron a la actriz de Atrévete a soñar en el programa De Primera Mano, lo que más le preocupa de la situación es lo que le pueda pasar a Rey Grupero. “Yo no quisiera meterme, pero ya ahorita lo están extorsionando que las infidelidades, que esto... entonces es gente capaz de cualquier cosa”, relató mientras compartía llamada con Gustavo Adolfo Infante y su pareja.

Entre los rumores que han intentado hacer en contra del creador de contenido es que le es infiel a Klitbo. Ya que esto terminó por involucrarla, esta actriz sólo tuvo una cosa que decirle a Alfredo Adame: “Yo la verdad no me he metido mucho en el asunto, porque es la causa de Rey, pero lo que sí no me late es Adame. O sea, ¿por qué se quiere meter conmigo si yo no me meto con él? Agarren sus broncas, arréglenlas. Pero a mí déjenme en paz con mi novio.

Klitbo pareció preocupada por lo que pudiera pasarle a su novio a raíz de su denuncia (Foto: Instagram @laklitbocynthia)

El comunicador de espectáculos cuestionó a Klitbo sobre una afirmación que el propio Adame le hizo horas antes en otra entrevista. En ella, decía que Rey Grupero mandaba y controlaba a la actriz. A esto la actriz respondió que no era el caso y prefirió hablar de otros asuntos.

Ya que se mostró un poco reservada sobre el tema e insistió que no quería meterse mucho en el asunto que, a final de cuentas, es en contra de su novio, Cynthia señaló “Ni quiero hablar de él, porque la verdad no quiero caer en su gran bocota. Son broncas que él tiene con mi pareja. De por sí ya me está agrediendo, diciendo que a mí me padrotean y eso. La verdad yo nunca me he llevado con él. No me gustaría opinar, porque no quiero que luego se meta conmigo”.

De vuelta al rumor de infidelidad, le preguntaron a Rey Grupero por qué sabe que es un rumor que inventó el propio Alfredo Adame. Respondió: “Hoy me hicieron una entrevista donde dicen que la estoy engañando con Carolina Carbajal, una de las afectadas. Y que también estoy haciendo muchas cosas con otras mujeres”.

El creador de contenido aseveró que no quiere que metan a su pareja en todo el asunto (Foto: Instagram @Reygrupero)

A ello, Cynthia reaccionó a modo de broma: “Oye, amor, ¿y qué dice Boris de que digan que andas con su esposa?”. El youtuber se limitó a mencionar a Adame de nuevo: “No pues es que este cuate quiere enredar muchas cosas”.

Hace unos días, Rey Grupero subió a sus redes sociales que puso una denuncia ciudadana contra el cirujano venezolano luego de haber recopilado evidencias, con ayuda de varias personas afectadas, de malas prácticas del esteticista. En los días siguientes, aseguró que recibió amenazas del actor y antiguo conductor de Hoy, Alfredo Adame.

En unos audios de una llamada que mantuvo con Alfredo, le mostró a sus seguidores varias de las declaraciones que le dio el precandidato a diputado por el partido Redes Sociales Progresistas para amedrentarlo. “Cometiste un grave error porque te voy a decir una cosa, este cabr*n es muy poderoso. Y te va a terminar metiendo al bote. Ya te levantaron una denuncia penal. Tú fuiste y levantaste una, pero no tienes pruebas de nada”.

En todo momento de la entrevista, la pareja se mostró apoyo mutuo y mucho cariño (Foto: TikTok @grupero)

Al parecer, Alfredo Adame era inversionista con el doctor Juan José Duque, a lo que, en otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Alfredo negó tal relación: “Entonces yo de repente me entero que publica un video con el doctor Juanjo Duque, el que a mi hace un año y medio (me atendió)”. Aseguró que no hizo tales amenazas, pero no evitó que hablara de que Cynthia era padroteada por Rey Grupero.

