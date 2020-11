“Está falsificando pruebas cobardes”: Giovanni Medina intensifica sus ataques en contra de Ninel Conde

(Foto: Instagram)

En medio de la batalla legal sostenida desde hace varios meses entre Ninel Conde y Giovanni Medina, surgieron unos intimidantes mensajes que supuestamente la pareja intercambió y que podrían ser presentados como pruebas de la violencia que el empresario ha ejercicio durante varios años en contra de la famosa conocida como “Bombón asesino”.

La conversación entre ambos personajes fue compartida ayer por la tarde en varios medios de comunicación y se dejan ver las agresiones, adjetivos y palabras altisonantes que Medina utilizó para referirse a la madre de su hijo Emmanuel.

Según esta nueva filtración, el empresario utilizó expresiones como “loca”, “naca”, “gorda”, “perra”, “estúpida” y varias groserías para llamar a Ninel Conde, quien también responde de manera agresiva pero siempre manteniéndose al margen de los insultos.

“Eres una pinch* gorda, naca. Te vas a arrepentir, te lo juro por Dios que te vas a arrepentir. Ninel no voy a descansar hasta verte caer... borra esos videos de mierd*, pinch* estúpida hija de tu put* madre o los borras o iré a atacarte en los medios, pinch* perra”, se lee en uno de los mensajes compartido.

“Te atacaré sin descansar, te lo juro por Dios que no sabes lo que haces Ninel... mi gente y la prensa te destruirán, así que prepárate perra, hasta tu reputación y carrera perderás. Denúnciame si es que te atreves”, añadió supuestamente Giovanni Medina en la conversación publicada por Ventaneando.

Ninel Conde se defendió: “Por eso sólo sales a los medios a insultarme y desacreditarme, porque te da miedo que sepan la verdad, que sepan que eres un monstruo y psicópata obsesionado por mí. Déjame en paz, hasta cuando tengo que decirte que no quiero estar más contigo Giovanni. No quiero guerra, quiero paz, sigue con tu vida y ya déjame en paz con mi hijo y mi familia”.

Las agresiones de Giovanni Medina continuaron a lo largo de la plática con Ninel Conde, quien también acusó al padre de su hijo de vender dólares falsos y estar prófugo por un año.

Se dijo que esta intimidante conversación será incluida por la defensa de Ninel Conde en el caso por violencia doméstica iniciada hace unas semanas y que este martes tendrá una nueva audiencia.

El empresario ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre esta conversación y comentó al llegar a los juzgados esta mañana que todo es falso.

“No son míos, no los conozco. Es un juego muy bajo en el que se está cayendo, muy irresponsable, pero Ninel está falsificando pruebas, son ‘pruebas’ cobardes porque no están en la carpeta de investigación y además no tienen cara, nadie denuncia esos mensajes ni esas fotografías, simplemente aparecen sin remitentes”, contó en entrevista con Venga la Alegría este martes.

El abogado de la famosa, Jorge Bucio, señaló que este día el juez buscará mediar entre la pareja para concluir con el proceso legal que iniciaron hace más de seis meses por la custodia del hijo de ambos, Emmanuel.

“En caso de que haya conciliación ya no habría necesidad de llegar al desahogo de pruebas”, resaltó el defensor.

“Lo cierto es que el señor Giovanni tiene al menor, primero en forma totalmente ilegal, porque no contaba con la autorización de la mamá y so pretexto de que ella es una figura pública, viaja mucho y tiene presentaciones donde hay gente por lo que corría el riesgo de contraer COVID-19... luego entonces fue con el juez y le dijo ‘dame la posesión provisional de mi menor hijo para efectos de que la mamá no pueda contagiarlo’ y hasta el momento no se ha levantado esa medida cautelar”, añadió el licenciado Jorge Bucio.

Esta conversación fue publicada días después de que también se filtraran unas fotografías en las que Ninel Conde apareció con marcas en el rostro y uno de sus brazos.

