“Te pido discreción para proceder contra ella”: filtraron un audio del chofer de Ninel Conde asegurando que fue comprado por Giovanni Medina

En medio de la intensa batalla que sostienen Giovanni Medina y Ninel Conde por la custodia de su hijo, fue filtrado un audio del supuesto chofer de la cantante conocida como “Bombón asesino”, quien aseguró que fue buscado por la ex pareja de su jefa para perjudicarla.

En la prueba presentada por la famosa mexicana ante los medios de comunicación, se escuchan las voces de Ninel Conde y un hombre, que presuntamente es su chofer.

“El señor iba a proceder contra usted y necesitaba apoyo. Que si podían contar conmigo para que dijera cómo nos trataba porque tenía la situación del niño”, dice el supuesto chofer en la grabación.

El audio, de algunos segundos, fue presentado esta mañana en Venga la Alegría, donde aseguraron que esto no puede ser tomado como una prueba ante los tribunales mexicanos.

“De momento es actuar contra ella, te pido discreción para proceder contra ella”, añadió el testimonio sobre su supuesta relación con el padre del hijo de Ninel Conde.

Los conductores del programa matutino de TV Azteca reprobaron la filtración del audio, porque no se sabe si es verídico o puede ser considerado como una prueba ante las autoridades mexicanas.

“Este pleito está llegando a niveles insospechados. Esto no te lo toman como prueba en ninguna parte del mundo. Es un audio donde ella claramente lo está interrogando, ambas partes llevan porra afuera de las audiencias, es ridículo”, comentó Ricardo Casares en la emisión de este martes de Venga la Alegría.

“No sirve de nada litigar en los medios, se litiga en el juzgado para que el juez tome la decisión de con quién tiene que estar el niño, no es en los medios donde se tiene que presentar este tipo de pruebas”, concluyó la periodista Flor Rubio.

Ésta no es la primera vez que ambas partes deciden exponer su intimidad para atacar o perjudicar a su ex pareja. Hace unos días se dieron a conocer algunos videos y unas fotografías en las que aparece Ninel Conde con algunos golpes y marcas en cara y brazo.

Ninel Conde sigue en su batalla por recuperar a su hijo Emmanuel (IG: ninelconde)

Aunque se aseguró que estas imágenes fueron presentadas por la defensa de la “Bombón asesino”, ella jamás explicó sus razones para dar a conocer estas evidencias y mucho menos el por qué de sus lesiones.

Giovanni Medina sí se pronunció en más de una ocasión al respecto de estas filtraciones. Una vez comentó que las heridas fueron provocadas por las cirugías estéticas de la cantante y en otro momento las catalogó como “pruebas cobardes”.

“En 7 años las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos “moretones” o coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometía a diversas cirugías estéticas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además en Ventaneando aseguró que la acusación en su contra es por violencia psicológica, no física, por lo que descalificó estas imágenes.

“Ella no dijo en ningún juzgado que lo haya agredido físicamente, lo único que se alude es a una supuesta violencia psicológica, lo cual también niego de todas las maneras. Dicho esto me desentiendo absolutamente de estas imágenes, no las conozco y no tengo relación”, mencionó antes de reiterar que sí vio a Ninel con moretones, pero causados por “procedimientos estéticos”, aseguró en el programa de espectáculos.

Ninel Conde y Giovanni Medina comenzaron su romance en 2013 (Foto: Cuartoscuro)

En otra conversación con Venga la Alegría, el empresario confesó sus sentimientos sobre las diferentes filtraciones de la cantante y actriz. “No son míos, no los conozco. Es un juego muy bajo en el que se está cayendo, muy irresponsable, pero Ninel está falsificando pruebas, son ‘pruebas’ cobardes porque no están en la carpeta de investigación y además no tienen cara, nadie denuncia esos mensajes ni esas fotografías, simplemente aparecen sin remitentes”, aseguró.

A estas fotografías y el audio, se suman las múltiples conversaciones que la pareja ha sostenido y en las que hay varios comentarios ofensivos y frases de agresiones.

