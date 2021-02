“No es ninguna delincuente”: la madre de Miss Oaxaca, acusada de secuestro, reveló que hay pruebas de su inocencia

La madre de Laura "N" negó que su hija fuera una secuestradora (Foto: Instagram@lauumojica)

El pasado sábado 13 de febrero, Laura “N”, ex Miss Oaxaca, fue vinculada a proceso por el delito de secuestro. Ahora, María del Carmen Romero Gómez, madre de la concursante de belleza aseguró que su hija no tiene nada que ver con lo que la han acusado.

En una entrevista con Despierta América, la madre de la concursante de Miss Earth y Miss México declaró que su hija es víctima de un delito fabricado.

“Mi hija no es ninguna delincuente. Nunca nos hemos visto envueltas en problemas legales, ni ella ni nosotros. Yo quisiera que se aclare todo para que ella salga en libertad, porque ella es inocente”, insistió María del Carmen.

La madre de la modelo expresó que ella tenía pruebas acerca de la inocencia de su hija, y que estas fueron presentadas ante las autoridades del estado de Veracruz, en donde Laura fue arrestada.

También aseguró que tiene pruebas de su inocencia (Foto: Instagram@lauumojica)

“Se han presentado pruebas, y ahora en la última audiencia se presentaron las pruebas y las autoridades las aceptaron. El día de los hechos ella se encontraba en Boca Del Río”, agregó.

María del Carmen también agregó que su hija no esperaba ser arrestada, debido a que no está involucrada con los delitos que se le han imputado. Fue el pasado 15 de enero cuando Laura “N” fue arrestada en la carretera Amozoc, Perote, y ella se dirigía a Querétaro para modelar.

En una entrevista previa con el programa El piñero, periodismo y debate, la mujer ya había hecho eco de este sentimiento.

“Es un problema que no asimilamos, porque nosotros nunca nos hemos visto envueltos en casos como estos, mi hija menos, pienso que a ella le fabricaron ese problema, porque mi hija nunca ha andado en esas cosas”, declaró en el show mexicano.

La mujer aseguró que no reconoce a ninguno de los detenidos (Foto: Archivo)

Aunado a esto, María del Carmen agregó que nunca antes había visto a ninguna de las personas que están acusadas junto con su hija.

“De los detenidos no reconozco a nadie. Yo nunca les vi su cara, quiero enfatizar que se le haga justicia a mi hija, en el estado de Veracruz no hay justicia, ella no debe nada, es inocente, se han desahogado todas las pruebas contundentes que han pedido”, expresó.

La madre de familia señaló que en las acusaciones existen inconsistencias, además de que no se explica cómo pueden acusar a su hija si la víctima (quien fue secuestrada y después rescatada) no está presente para señalarla.

“No sé por qué le inventan cosas, se han presentado todas las pruebas y se van a conseguir más pruebas. El número de carpeta no lo sé, pero en lo que respecta a Laura sólo hay como 6 hojitas, parece ser que es un masculino [el agraviado], pero tengo entendido que esa persona ya no vive en Xalapa, entonces ¿cómo la acusan sin estar presente la víctima?”, cuestionó.

Aseguró que su hija se encuentra deprimida tras saber todo lo que se dice de ella (Foto: Instagram@lauumojica)

Mientras tanto, María del Carmen aseguró que su hija se encuentra deprimida tras saber todo lo que se dice de ella. Por lo mismo, exige que se haga justicia y se limpie su nombre.

“La injusticia que están cometiendo con mi hija a mí me hace sentir miedo, ya que mi hija fue víctima de un delito fabricado. Es una mujer oaxaqueña-veracruzana que se ha dedicado en estos años a poner mente y corazón en el nombre de su estado, con el cual participó a nivel nacional e internacional. Quisiera que se limpie el nombre de mi hija, porque es inocente”, exigió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Miss Oaxaca 2018 fue “víctima de un delito fabricado”, aseguró la madre de la modelo encarcelada por secuestro

“Más que una cara bonita”: la caída de Miss Oaxaca, la modelo que aspiraba a ser reconocida y fue detenida por secuestro en Veracruz

Un juez dictó un auto de formal prisión a Miss Oaxaca 2018