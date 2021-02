Miss Oaxaca 2018 fue “víctima de un delito fabricado”, aseguró la madre de la modelo encarcelada por secuestro

Laura "N" se definió a sí misma como “más que una cara bonita” durante una entrevista periodística que le hicieron en 2019 (Foto: Instagram @lauumojica)

El fin de semana del 12 de febrero, Laura “N”, Miss Oaxaca 2018, y tercera finalista del certamen Miss México 2019, fue presentada por la Fiscalía de Veracruz como una de las ocho integrantes de una banda de secuestradores que operaba en Huatusco y la región veracruzana.

Los otros detenidos fueron la ex regidora y ex servidora pública de la Tesorería de Tomatlán, María del Rosario “N”, los dos hijos de María, Jossiel y César Enrique Escobar; los empresarios Diego y Ana Martha, dueños del antro bar Crown, ubicado en Huatusco; el ex policía de Tomatlán, Raúl “N”, y un ciudadano identificado como Luis Antonio “N”.

Por el delito de privación ilegal de la libertad, las autoridades impusieron dos meses de prisión a los implicados, mientras se buscan y analizan las pruebas que determinarán su situación jurídica. De ser encontrados culpables, el juez podría dictaminar hasta 50 años de prisión a cada uno de los miembros.

La Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), explicó que los vinculados presuntamente formaban parte de un grupo de secuestradores que operaba en el estado de Veracruz.

Miss Oaxaca 2018 reveló hace un tiempo sus planes para lograr la formación de células de emprendimiento de mujeres; una estrategia que aseguró era para combatir la violencia de género (Foto: Instagram@lauumojica)

Ante este panorama, la madre de la Miss Oaxaca 2018, María del Carmen Romero Gómez, aseguró que su hija es víctima de un delito fabricado, pues a su decir el caso presenta diversas inconsistencias.

“De los detenidos no reconozco a nadie. Yo nunca les vi su cara, quiero enfatizar que se le haga justicia a mi hija, en el estado de Veracruz no hay justicia, ella no debe nada, es inocente, se han desahogado todas las pruebas contundentes que han pedido”, expresó la madre de la reina de belleza al programa El piñero, periodismo y debate, una emisión popular transmitida en la Cuenca del Papaloapan, en Veracruz y Oaxaca.

La madre de la Miss de 25 años expresó que su hija ya cumplió un mes en detención en la cárcel de Pacho Viejo, pero por razones que ignora apenas “fue boletinada” por la Fiscalía General del Estado el Gobierno de Veracruz este fin de semana.

Los implicados en el secuestro al que se le vincula a la reina de belleza (Foto: Fiscalía de Veracruz)

Y es que la joven fue detenida por elementos de la Policía Ministerial el pasado 15 de enero en la carretera Amozoc, Perote, cuando se dirigía a Querétaro a modelar: “Es un problema que no asimilamos, porque nosotros nunca nos hemos visto envueltos en caso como estos, mi hija menos, pienso que a ella le fabricaron ese problema, porque mi hija nunca ha andado en esas cosas”.

La madre insistió en que no hay forma de que se vincule a su hija con un secuestro ocurrido en la capital del estado de Veracruz, toda vez que los abogados de Laura ya presentaron a la Fiscalía y ante un juez diversas conversaciones de su teléfono celular que evidencian que había estado en Boca del Río. Para María del Carmen, el gobierno de Veracruz y la Fiscalía han omitido información.

“No sé por qué le inventan cosas, se han presentado todas las pruebas y se van a conseguir más pruebas. El número de carpeta no lo sé, pero en lo que respecta a Laura sólo hay como 6 hojitas, parece ser que es un masculino (el secuestrado rescatado y víctima), pero tengo entendido que esa persona ya no vive en Xalapa, entonces ¿cómo la acusan sin estar presente la víctima?”, expresó.

Laura "N" lleva un mes recluida en la prisión de Pacho Viejo, Veracruz (Foto: Instagram@lauumojica)

María del Carmen aseguró que desde la prisión de Pacho Viejo, donde su hija se encuentra recluida junto a medio centenar de mujeres, quienes están aisladas de la población masculina, se “deprime por los comentarios” que ve en la televisión del penal: “Yo sólo le digo que Dios habla por los que callan”.

La injusticia que están cometiendo con mi hija a mí me hace sentir miedo, ya que mi hija fue víctima de un delito fabricado, es una mujer oaxaqueña-veracruzana que se ha dedicado en estos años a poner mente y corazón en el nombre de su estado, con el cual participó a nivel nacional e internacional. Quisiera que se limpie el nombre de mi hija, porque es inocente

La madre de Laura aseguró que su hija ni siquiera conoce la localidad donde presuntamente operaba la banda de delincuentes (Foto: Instagram@lauumojica)

La madre de Laura subrayó que su hija no sabía “con quien se juntaba”, pues no conoce a la persona que fue secuestrada ni tampoco conoce Huatusco, la región donde operaba la célula delictiva a la que se le ha imputado dicho delito. Carmen Romero le pide al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, “hacer justicia”.

Laura “N” es originaria de Tuxtepec y además de ser la embajadora de belleza del estado en 2018, representó a México en 2020 en el reinado internacional del café, que tuvo como sede Colombia. En este certamen, la mexicana obtuvo el segundo lugar y fue nombrada “Virreina Internacional del Café”.

