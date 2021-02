“En el país de los feminicidios”: Diego Luna pidió a AMLO que rompa el pacto con Félix Salgado Macedonio

Diego Luna mostró su descontento ante la candidatura de Félix Salgado (Foto: Cuartoscuro)

El actor y protagonista de la serie Narcos, conductor de Pan y Circo y activista mexicano, Diego Luna, se manifestó en contra del registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena para la gubernatura del estado de Guerrero y del apoyo que ha recibido por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

A través de su cuenta de Twitter, el actor envió un mensaje al mandatario. “Sr Presidente, usted que conoce tan bien a nuestro país, sabrá lo que esas denuncias a Félix Salgado Macedonio representan, aquí donde son tan pocos los casos que llegan a denunciarse, donde según cifras se la secretaría de salud cada 4 minutos violan a una mujer o a una niña”, escribió en su muro.

“Con total impunidad. Aquí en el país de los feminicidios. Ojalá actuara de forma distinta a quienes antes minimizaron la violencia contra las mujeres en favor de personajes en posiciones de poder. Su opinión si es importante #PresidenteRompeElPacto”, agregó.

Cuenta de Twitter de Diego Luna, muestra descontento ante el registro de Félix Salgado (Foto: Twitter)

Diversos actores, actrices, feministas y usuarios se han manifestado a través de redes sociales en contra del registro de Salgado Macedonio, quien es acusado por diversas mujeres de violación

Con fotografías en las que los usuarios compartían una cartulina con la leyenda “Presidente rompa el pacto”, los cibernautas mostraron el descontento antes las recientes declaraciones del mandatario.

Entre los usuarios de redes sociales que se manifestaron contra la respuesta del presidente durante su mañanera, se encuentran el actor Pedro de Tavira, quien ha participado en películas como Rudo y Cursi (2008), El lenguaje de los machetes (2011) y Los adioses (2017); la directora de cine Natalia Beristain, fundadora de la compañía productora Chamaca Films y responsable de algunos episodios de la serie Luis Miguel y la actriz Johana Murillo.

Durante la mañanera del pasado jueves, el mandatario dio de que hablar al responder, “Ya chole” ante los cuestionamientos que se le han hecho por defender la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

AMLO muestra su apoyo a Félix Salgado y lo critican en redes (Foto: Presidencia de México)

Diego Luna fue uno de los famosos que apoyó a Andrés Manuel durante las elecciones presidenciales de México en el 2018.

Sin embargo, no es la primera vez que el actor ha criticado al mandatario. Una de ellas fue después del primer trimestre, cuando señaló su inconformidad con las políticas implementadas por López Obrador.

“Este formato de las mañaneras hace que discutamos todo, pero si te haces un pasito para atrás no necesariamente está pasando. Y lo que era muy alarmante sigue siendo igual o más alarmante, y estamos improvisando el camino”, señaló en una entrevista con Jorge Ramos en mayo del 2019.

A inicios del sexenio del presidente, Diego Luna y Gael García manifestaron sus molestias debido a la ausencia de prioridad al medio ambiente.

Diego Luna critica el gobierno de AMLO (Foto: EFE)

¿Otros 6 años en donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante el mes de marzo del 2020, cuando comenzaba la pandemia por COVID-19, el mexicano compartió lo siguiente: “Se tardaron en decírnoslo así de claro, pero llegó, #QuédateEnCasa, no hay de otra. Y si tú puedes, apoyar a los que hoy las tienen más difícil. Vamos a cuidarnos”, escribió en Twitter.

Minutos después el actor se convirtió en tendencia por su pasado en donde mostro su apoyo al mandatario. Mientras que un grupo de los usuarios se dedicó a apoyarlo, otros lo criticaron por darle la espalda al presidente durante la pandemia por COVID-19.

