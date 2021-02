“Hay veces que quiero tirar la toalla”: Andrea Rodríguez lloró al recordar a Magda Rodríguez y sobre su estancia en “Hoy”

(Foto: Instagram de Andrea Rodríguez)

Con tan sólo unos meses al frente de Hoy, la emisión matutina de Televisa, Andrea Rodríguez aceptó que la transición no ha sido fácil y aún extraña mucho a la fallecida Magda Rodríguez: “Hay veces que quiero tirar la toalla”.

Magda Rodríguez falleció intempestivamente el pasado 1 de noviembre y desde entonces su hermana Andrea tomó las riendas del programa de revista, conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley, Marisol González y Lambda García.

La transición ha provocado varias críticas hacia la continuidad y a muchas de las elecciones de la nueva productora, quien en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda reconoció que el proceso no ha sido fácil y en más de una ocasión ha querido abandonar el legado de su hermana, a la que recuerda a cada momento de su vida.

“Hay días en los que quiero tirar la toalla, pero digo: ‘No, no puedo, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi papá lo hubieran hecho’, vengo de una familia demasiado aguerrida como para tirar la toalla, no puedo darme por vencida, pase lo que pase, porque al final, cuánto va a durar lo que sea, no sabemos, ¿cuánto voy a ser la productora de Hoy?, ella tenía garantizado que iba a hacer la productora todo este año y ya no pudo por otro motivo, entonces, yo todos los días termino el programa y digo: ‘Hoy hice el mejor show’, por si mañana ya no lo hago, me voy a ir tranquila a mi casa”, dijo entre lágrimas.

“Estoy pasando un momento, te puedo decir, que el más difícil de mi vida, porque Magda no solamente era mi hermana, era mi socia y mejor amiga”, añadió.

Reconoció que ella aceptó la producción de Hoy para continuar con los deseos de la mamá de Andrea Escalona: “La lógica de lo que Magda me hubiera dicho era ‘dame chance de hacer Hoy, si no puedo, conóceme como productora general...’ La contestación fue: ‘No te voy a decir que te vas a quedar un día, una semana, un mes, un año, te vas a quedar el tiempo en que tú puedas hacerlo’. Entonces no es una cuestión que a mí me dejaron por pena, porque muchos así lo creen, porque al final de cuentas es una empresa muy importante y no van a dejar, por pena, a nadie”.

Aceptó que ha tenido que hacer frente a los ataques y críticas por la nueva imagen del programa matutino, a pesar de que intenta continuar con la línea que por años aprendió al lado de su hermana.

“Tenemos días buenos, tenemos días malos, hace unos días fue un mal día y te sacas de onda y dices: ‘¿Qué pasó?, si estoy buscando lo mejor para todos para la audiencia’, todo eso que Magda me enseñó durante tantos años. Hay mucha gente que dice: ‘Es que haces lo mismo que Magda’, pues sí, es mi escuela, ni modo que haga lo que hace un productor que no conozco, ella es mi escuela”, resaltó.

“Tú no vas a cambiar algo que está bien, si Hoy es un programa que a la audiencia le gusta como está, le gusta los conductores, ¿por qué lo vas a cambiar al 100%?, simplemente le vas dando matices de cosas nuevas que la audiencia misma te las va pidiendo”, cometó.

La productora Magda Rodríguez falleció de manera intempestiva el pasado 1 de noviembre cuando se encontraba dormida. De acuerdo con el reporte médico, sufrió un shock hipovolémico lo que hizo que sus intestinos se reventaran en su interior.

