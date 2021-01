“Yo no sabía que estaba enferma”: así vivió Andrea Escalona los últimos días de su madre la productora Magda Rodríguez

(Foto: Andrea Escalona)

La conductora de televisión Andrea Escalona recordó los últimos días de su madre, Magda Rodríguez, quien fue productora del programa matutino Hoy y falleció el pasado primero de noviembre. La presentadora de Hoy narró cuál fue la última vez que habló con su madre, el shock que experimentó cuando vio su cuerpo y cómo presintió su muerte.

Según la entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda; un día antes de su fallecimiento, Magda Rodríguez habló con su hija para compartirle que había sentido un malestar a lo largo de toda esa semana y le pidió que no se reunieran, pues sospechaba estar enferma de coronavirus.

“Magda me habla y me dice (...) ‘No vengas’, ‘pero, ¿por qué, mamá?´(le digo), ‘No, porque es que qué tal qué tengo covid’, y le dije ‘mamá, si tú tienes covid, yo tengo covid’”, recordó Andrea, quien aseguró que su madre le prohibió ir a cuidar de ella.

“Hizo unas cosas bien exóticas, a mi me dijo que no fuera, a la ‘muchacha’ le pidió que se quedara con ella. Total”, dijo Andrea para continuar con el relato de aquella tarde antes del deceso de su madre y, además, contó cómo vivió el momento en el que se enteró de su fallecimiento.

La conductora detalló que su madre tuvo muchas dificultades a lo largo de su vida para combatir el sobrepeso que padecía

“Me levanto a las ocho, empiezo a hacer mis cosas, me empiezo a arreglar (...) y de repente le hablo a mi mamá y no me contesta su celular. Eran como 10, 10 y cachito”, contó la conductora, quien presintió algún incidente y decidió ponerse en contacto con la mujer que había pasado la noche con su madre.

“Va caminando mi muchacha a verla y, te lo juro, mi guión en la cabeza es: ‘si a mi mamá le pasa algo, yo me muero’ (...) y corte A, mi muchacha así de ‘Señorita, no respira’”, recordó Andrea.

“Y cuando me la encuentro ya estaba bien... ya. Ya no se le sentía nada, no. Luego las ambulancias que llegan bien rápido, ¿verdad? Que igual no era el caso porque ya estaba bien... Pero sí fue un shock bien fuerte de ver a mi mamá. Muy duro, muy duro”, narró la presentadora con un semblante serio.

Tras ver el cuerpo de su madre, la conductora de Hoy se enfrentó a un momento sumamente difícil: “Y de no creer y de gritar, de abrazarla y de hacerle ‘Ho’oponopono’, y de hacerle cosas... Un momento muy fuerte”, concluyó.

La conductora ahondó en los problemas de salud que enfrentó la productora y descartó alguna enfermedad crónica: “Magda tenía sobrepeso, pero ¿enferma?, enferma yo siento que no estaba. Nunca le hicimos la prueba del Covid, no sé si lo tenía o no. Se le reventó una úlcera, yo ni sabía que tenía una úlcera”.

Foto: Televisa.

La conductora detalló que su madre tuvo muchas dificultades a lo largo de su vida para combatir el sobrepeso que padecía: “Era un tema que en el fondo le dolía y era algo que no podía controlar, ¿no? Ella que siempre era tan buena para muchas cosas, o sea, al final del día sufría porque esa era una meta que tenía (bajar de peso) que no la podía llevar a cabo”.

De acuerdo con el relato de la presentadora, las cenizas de Magda Rodríguez fueron depositadas en una propiedad en Villa del Carbón, Estado de México. En donde reposan junto a sus familiares .

