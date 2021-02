“Denuncien a tiempo, no 16 años después”: Niurka Marcos defendió a Vicente Fernández ante presunto abuso sexual

Niurka Marcos defendió a Vicente Fernández ante las denuncias en su contra (Foto: Hoy)

La actriz, Niurka Marcos, volvió a causar polémica tras declarar -en un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México-que ella apoyaba a Vicente Fernández ante las acusaciones de abuso sexual emitidas por la cantante Lupita Castro.

“Yo lo defiendo también, yo creo que él tiene una carrera intachable es un ídolo de la música mexicana y que todos nosotros debemos defenderlo y apoyarlo […] Con tantos años de experiencia, para que aparezca alguien 40 años después a distorsionar, distraer, difamar hay muchas formas de decirlo. 40 años después, creo que es una burla o una falta de respeto la credibilidad de cualquier persona de cualquier etapa, de cualquier edad y de cualquier nivel económico social”, dijo Marcos a los medios.

Cabe señalar que, después de que se desatara un escándalo por las fotografías en las que Vicente Fernández aparecía tocando de forma inapropiada a sus fans, recientemente, la cantante Lupita Castro contó que “El Charro de Huentitlán” la acosó y le hizo algo más grave.

“Abusó sexualmente de mí... No me atrevería (a mentir) porque no soy esa persona... Fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen”, comentó en una entrevista concedida a Chisme en Vivo.

La cantante destacó en su momento que el intérprete de Estos celos la había invitado a cenar y tras ofrecerle una bebida, ella se comenzó a sentir mareada. Posteriormente, Vicente Fernández le dijo que fueran al sillón y ahí empezó a violentarla.

Lupita Castro acusó a Vicente Fernández de abuso sexual (Foto: Especial)

“Yo le dije, no, no y no”, recordó la cantante que destapó uno de los episodios más escabrosos en su vida.

No obstante, a pesar del testimonio de Lupita Castro, Niurka se mantuvo a favor del artista ranchero y además, se posicionó sobre el caso de Ricardo “N”, quien es un cantante acusado por su presunta participación en el delito de abuso sexual contra su hija de 14 años y que este miércoles fue vinculado a proceso.

“Eso sí es una denuncia a tiempo, como debe de ser, yo felicito a la mamá o a la familia […] los felicito porque a tiempo hacen la denuncia porque deben hacer. Que se lo lleven por haber hecho eso, pero a tiempo no 16 años después”, sentenció Niurka Marcos.

Fue este miércoles 17 de febrero cuando Ricardo fue vinculado a procesos por el delito de corrupción de una menor de edad agravado, pues la investigación detalló que desde años anteriores, el artista habría abusado de su hija, quien ya fue sometida a pruebas psicológicas para determinar las implicaciones del caso.

Ricardo "N" fue vinculado a proceso por abusar de su hija (Foto: Twitter@ricardocrespotv)

Asimismo, destacó que esperaba que la mamá de la menor hubiera estado atenta de su hija y culpó a otras progenitoras de no poner la atención suficiente y que, por “eso pasa eso con las hijas”.

Tras sus controversiales reflexiones, el presentador Gustavo Adolfo Infante no perdió la oportunidad de reaccionar y señaló la poca sensibilidad de Niurka Marcos ante este tipo de situaciones.

“Como te atreves a hablar tú en los tiempos de una mujer debe decir cuando fue abusada sexualmente […] Niurka, es una tarugada lo que acabas de decir, una tarugada”, dijo Adolfo Infante en Salga el sol, respecto al tema de Fernández.

