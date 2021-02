Lupita Castro se niega a presentar un proceso legal en contra de Vicente Fernández tras acusarlo de abuso sexual: “No tengo el corazón”

La cantante contará su experiencia en un libro que escribe desde hace ocho meses

A pesar de haber sufrido los estragos de un presunto abuso sexual cometido por Vicente Fernández desde hace 40 años, la cantante Lupita Castro aceptó que no busca emprender acciones legales en contra del “Charro de Huentitán” y sí le gustaría recibir una disculpa pública para comenzar a reparar los daños en su salud mental. Añadió que está elaborando un libro sobre el ataque vivió cuando aún era menor de edad.

La artista mexico-americana rompió el silencio alentada por las diferentes denuncias hechas hacia el cantante de regional mexicano a través de redes sociales, donde se difundieron diferentes videos e imágenes que evidenciaban tocamientos y acoso del cantante hacia varias de sus fanáticas.

El caso de Lupita Castro cobró gran relevancia porque no sólo habló de acoso, sino también de un abuso sexual perpetrado por Vicente Fernández. “Abusó sexualmente de mí... No me atrevería (a mentir) porque no soy esa persona... Fue a los 17 años, era menor de edad y era virgen”, comentó en una entrevista concedida a Chisme en Vivo.

La cantante destacó que se conocieron en una emisión del programa Siempre en Domingo y a partir de ahí fue acosada en más de una ocasión por el intérprete de Volver o Estos celos, quien perpetró la presunta agresión después de dos años.

“Me invitó a cenar. Me dijo quieres una bebida y después yo comencé a sentirme mareada... Después me dijo vamos al sillón y ahí empezó... ’Yo no quería, yo no estaba en condiciones, ahí empezó el forcejeo y la verdad me dio temor’...’Yo le dije, no, no y no’”, recordó la cantante que destapó uno de los episodios más escabrosos en su vida.

A pesar del crudo relato, Castro aseguró en entrevista con Sale el Sol que no “tiene corazón” para ver a Vicente Fernández tras de las rejas, por lo que no emprenderá acciones legales, pero sí espera una disculpa pública de su presunto agresor.

“Sí lo pensé (entablar un proceso legal), pero me lo imagino en la cárcel y no tengo corazón. Lo que sí es que si alguien lo hace, a lo mejor me uno”, declaró a la emisión matutina de Imagen Televisión.

“Claro (busca una disculpa), eso es lo que una víctima necesita para cerrar el capítulo más sano posible”, comentó.

La mujer reveló que decidió hacer público su caso porque en más de una ocasión buscó a Vicente Fernández para conversar sobre la agresión, pero como siempre recibió evasivas prefirió exponerlo en redes sociales.

“No estoy enojada, me gustaría que nadie se meta”, dijo sobre las diferentes posturas alrededor de su caso y que dará a conocer más en un libro que escribe desde hace ocho meses.

Vicente Fernández Llora en entrevista con Mara Patricia

Las declaraciones de la cantante llegan en después de la fuerte polémica en la que se vio envuelto Vicente Fernández por tocar el seno de algunas fans mientras posaban para una fotografías.

El escándalo obligó al “Charro de Huentitán” a pronunciarse, aunque su respuesta tampoco provocó gran aceptación.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé”, reconoció el intérprete en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“No recuerdo, eran muchísimas gentes (con las que me tomé fotos), yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, continuó Vicente desde su rancho en Guadalajara, Jalisco, y ya con lágrimas en los ojos.

