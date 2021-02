Vicente Fernández reapareció tras el escándalo de acoso sexual para celebrar su cumpleaños

El cantante Vicente Fernández reapareció el día de su cumpleaños para presentar un adelanto de su próximo material discográfico (Foto: @_vicentefdez / IG.)

El cantante Vicente Fernández reapareció el día de su cumpleaños para presentar un adelanto de su próximo material discográfico y a unos días de protagonizar al menos dos escándalos de índole sexual relacionados con sus fanáticas.

“El Charro de Huentitán” usó su cuenta de Instagram para publicar un adelanto del tema musical que pronto será lanzado de manera formal y justo después de haber sido acusado de tocar el busto de más de una seguidora e incluso abusar sexualmente de la cantante mexico-americana Lupita Castro.

“Estoy aquí para cantar un pedacito de canción de las que ya van a salir pronto”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

El cantante apareció con la interpretación del tema El caballo de mi padre, cuyo eje principal es la herencia que su familiar le dejó tras morir y cuyo audio fue estrenado a finales del año pasado.

Video: @_vicentefdez / IG.

Fernández no dio más detalles de su próximo estreno, pero sí se le puede ver con el semblante serio y en ocasiones rígido, a pesar de que este anuncio lo hizo el día su cumpleaños 81.

El video ha recibido gran apoyo de los seguidores del cantante mexicano. Hasta el momento ha sido reproducido poco más de 204.876 veces y obtenido miles de Me Gusta, así como algunos comentarios hechos para felicitar al intérprete por esta nueva vuelta al Sol.

Y es que la fecha no pasó desapercibida ni por su familia ni sus fanáticos y desde muy temprano se han pronunciado para celebrar al nacido en Huentitán el Alto, Guadalajara.

Los recientes escándalos no han empañado la larga trayectoria del intérprete de Estos Celos o A mi manera, quien desde hace unas semanas ha sido acusado de realizar tocamientos indebidos a sus fanáticas e incluso agredir sexualmente a Lupita Castro.

Desde hace unas semanas ha sido acusado de realizar tocamientos indebidos a sus fanáticas (Foto: @Miranda Hdez / TikTok)

Las denuncias en contra de Fernández aparecieron en TikTok, donde rápidamente se volvieron virales. En la red social fueron publicadas varias imágenes del cantante tocando el busto de sus fanáticas, quienes se reunieron con él en busca de un recuerdo al lado de uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

Tras la viralización de estas acusaciones, Vicente Fernández dio la cara en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda que más que calmar los ánimos, sólo intensificó los ataques.

“Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así’, si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera... reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma... no sé”, reconoció el intérprete.

“No recuerdo, eran muchísimas gentes (con las que me tomé fotos), yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí... la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, continuó Vicente desde su rancho en Guadalajara, Jalisco, y ya con lágrimas en los ojos.

Vicente Fernández Llora en entrevista con Mara Patricia

Tras este pronunciamiento, la primera joven en evidenciar el acoso que sufrió, reprobó la conducta del famoso mexicano: “Esto pasó con cuatro mujeres más y si fuera accidente no pasaría tanto. Su disculpa se sintió que no era sincera y era para los medios, no a nosotras”, comentó en entrevista con Despierta América.

A estos testimonios se sumó el de Lupita Castro, quien aseguró que fue violada por el papá de Alejandro Fernández.

