Alexis Ayala y Fernanda López aprovecharon San Valentín para anunciar el fin de su matrimonio tras 11 años de relación

Este 14 de febrero muchas parejas del medio artístico aprovecharon el día para dar muestras públicas de su amor, con sendas publicaciones donde le mostraron a sus seguidores lo enamorados que se encuentran en San Valentín, pero no todos los famosos tuvieron un romántico mensaje que compartir con sus seguidores.

Tal es el caso de Alexis Ayala y Fernanda López, quienes emplearon su cuenta de Instagram para dar a conocer que su vida como pareja se ha convertido en amistad tras 11 años de relación. Su romance comenzó hace años cuando Ayala dirigía a los actores de la serie El pantera, proyecto donde participó Fernanda, con quien tras un tiempo de llevar una relación de noviazgo, finalmente se casó en 2014 en una boda en el puerto de Acapulco.

Al tiempo y fruto de su amor, procrearon a la pequeña Roberta, quien casi siete años después del matrimonio de sus padres, atestigua el fin de esa historia de amor. Con un comunicado que fue publicado por ambos personajes en sus respectivas cuentas, Ayala y López dieron a conocer que se separan en el más cordial de los escenarios y lejos de atribuir el motivo a alguna situación en específico, sí destacaron que los suyo se convirtió en amistad.

“Partiendo de la base del amor, qué mejor día, hoy San Valentín para hacer de su conocimiento que el amor de pareja entre Alexis y yo se transformó a una bonita amistad, por eso desde ya hace algún tiempo hemos tomado la decisión de hacer nuestras vidas independientes como hombre y como mujer, siempre uniéndonos como padres de nuestra hermosa hija para darle siempre las mejores bases para su desarrollo conviviendo en amor y respeto”, se lee en un comunicado que ha sido compartido como pie de una foto donde aparecen abrazados y sonriendo.

“ Alexis y yo agradecemos mucho siempre el cariño y respeto que nos manifiestan todos ustedes, tenemos una increíble relación de amigos ya que el amor durante 11 años siempre nos destacó como una familia estable que seguiremos siendo para nuestra hija Roberta. Feliz día de San Valentín. Con todo nuestro cariño Alexis Ayala y Fernanda López” , destacaron.

Con este sorpresivo mensaje, dejaron ver que el término de la relación se dio en buenos términos y aunque no dieron mayores detalles, sí dejaron claro que no se trata de un pleito ni un escándalo en particular y que continuarán con una estrecha relación en pro del desarrollo de su hija Roberta.

Se trata de una noticia en contraste con la buena nueva que hace unos días recibió Ayala, quien fue contratado como protagonista maduro de la telenovela Si nos dejan, una nueva versión del clásico Mirada de mujer, producción a la que ingresó luego de la salida del melodrama de Eduardo Yáñez, quien dejó el proyecto por problemas de salud.

Y es que en los treinta años que lleva Alexis como actor de telenovelas ha pasado por una variedad inmensa de personajes, siendo que antes no se le había dado la oportunidad de participar como protagonista de una historia, motivo que le llena de alegría al actor que debutó en 1990 en Cuando llega el amor, al lado de Lucero y Omar Fierro.

2020 fue un año vertiginoso para todo el mundo, y Alexis y su ex pareja no fueron la excepción, pues en octubre dieron a conocer que sufrieron la infección de COVID-19. Ayala había sido hermético sobre su salud, pero en entrevista para el programa Hoy habló de su proceso con la enfermedad y su preocupación, pues hace un par de años sufrió un infarto que lo tuvo en terapia intensiva.

“Tuve ciertos síntomas, que era como un resfriado más que nada lo que tuve yo y lo que tuvo mi mujer”, explicó. “Y después de tres días empezamos a sentir dolor de huesos y cansancio, ella sí perdió el olfato y el gusto, yo no. Yo sigo con medicamento, seguía, porque terminé el día de ayer, para quitarme lo de la garganta, ya estoy haciendo ejercicio”, contó el actor quien hoy anunció su separación.

