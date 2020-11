“Ellos tienen que seguir con su vida”: Madre de Alexis Ayala defendió la decisión del actor de internarla en una casa hogar

Doña Eli defendió a Alexis y dijo que entiende su decisión de mandarla a un albergue para adulos mayores (Foto: Instagram @alexisayala)

El actor Alexis Ayala se vio envuelto en una polémica después de tener la idea de internar a su madre, doña Eli, en una casa de asistencia al mayor. Para muchos, esto fue considerado una forma de abandono.

Pero fue directamente doña Eli quien salió a apoyar la decisión que tomó el afamado intérprete, pues según informó la señora, para ella es una decisión comprensible que sus hijos hayan decidido internarla pues tiene en mente que no pueden tomarse el tiempo de cuidarla y que ellos tienen que seguir “con su vida”. Fue a través de una entrevista para el programa matutino “Hoy”, en donde dio las siguientes declaraciones:

No hay que tener miedo en un momento dado de tomar la decisión e ir a donde sabes que te van atender y a veces los hijos no pueden, y ellos tienen que seguir con su vida

El uso de casas hogar para ayudar con el cuidado de los adultos mayores siempre ha sido muy polémico. Esto debido a numerosos testimonios en los que se han dado a conocer los casos de abusos de algunos trabajadores de estos centros de cuidado, que en ocasiones hasta han llegado a costar la vida de adultos mayores.

El actor afirmó que no puede cuidar a su madre y decidió inscribirla en una casa hogar para adultos mayores (Foto: Instagram @alexisayala)

Sin embargo, doña Eli se siente muy confiada con su decisión y aseguró que es una idea que hay que tener en consideración pues para ella no se trata de la idea de abandonar a los padres sino de “pensar en la felicidad de sus hijos”:

Sí lo recomiendo francamente y creo que es algo que los hijos e hijas deben tomar en consideración; no deben de tener miedo, no es dejar a los papás, no es abandonar a los papás, es seguir viviendo el tiempo que nos quede y eso es muy importante, también pensar en la felicidad de sus hijos

Y es que las palabras de doña Eli causaron fuertes estragos en Ayala, quien no pudo soportar escuchar las palabras de su madre sin que le ganara el llanto, por lo que dijo que en ocasiones los hijos no pueden mandar a sus padres a casas hogar pues sumado a la decisión, también está el elevado costo de este tipo de servicios. Por esta razón, Ayala dijo que formará un fondo para quienes no tienen los recursos para llevar a sus adultos mayores a este tipo de albergues.

Así lo escribió el actor en sus redes sociales:

Esta etapa de la vida poco la tomamos en cuenta y es una capacidad diferente, no todos viviremos la adultez en Salud, no todos tendremos quien nos cuide y realmente deberíamos ser más conscientes de esto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador es uno de los opositores a las ideas de los asilos para adultos mayores (Foto: Twitter/Conade)

De hecho, uno de los grandes opositores a este tipo de costumbres es el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia del marco del G-20, criticó a quienes toman la decisión de internar a sus familiares adultos mayores en asilos o albergues. Para él “la familia es la mejor seguridad social”, pues según el presidente, “estos lugares nunca suplirán el amor que les ofrecen los seres queridos”.

Y es que durante este periodo de pandemia, los asilos para adultos mayores han sido de los lugares más afectados por la pandemia, pues en su mayoría son población de riesgo. Los gastos para estas instituciones han hecho que se encuentren en una situación de riesgo de cierre y que tengan que regresar a los adultos mayores a sus familias, incrementando el riesgo de que se contagien de COVID-19.

