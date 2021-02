Tania Rincón dio detalles sobre su hija recién nacida

(Foto: Instagram de Tania Rincón)

La ex conductora del show matutino Venga la Alegría, Tania Rincón, se convirtió en mamá por segunda ocasión el pasado 29 de enero y celebró la llegada de su hija Amelia a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía de la recién nacida y añadió: “Bienvenida Amelia nos haces inmensamente felices. Estamos desbordados de amor por tu llegada”. Algunos famosos que la felicitaron por la nueva noticia fueron: Andrea Legarreta, Sergio Sepulveda, Fernando del Solar, Zuria Vega, Anette Cuburu.

En su cuenta de Instagram, la conductora compartió una fotografía de su hija recién nacida y añadió: “Bienvenida Amelia nos haces inmensamente felices. Estamos desbordados de amor por tu llegada” (Foto: Instagram /@taniarin)

Días después publicó un vídeo en el que se muestra en los que aparece la presentadora antes y después de las labores de parto. Entre ellos también está capturado el momento en el que su hijo mayor, Patricio, quien nació en el 2017, conoce a la pequeña Amelia con gran efusividad.

En una entrevista realizada por la revista Quién, la también ganadora del concurso La Academia, reconoció que ejercer la maternidad por segunda vez ha sido muy diferente para ella y para su familia. Esto de debe en gran parte, a las condiciones derivadas por la pandemia de la COVID-19.

Durante la conversación, reveló que su etapa de embarazo fue todo menos “tradicional”. Cuando se enteró de que sería madre por segunda vez, Tania Rincón estaba a cargo de la conducción, junto con Mauricio Barcelata, del programa Guerreros 2020 y posteriormente comenzaron las medidas de mitigación para evitar el contagio por la nueva enfermedad del coronavirus.

“Pues, de entrada, yo estaba empezando en Guerreros, luego comenzó todo esto de la pandemia y sí, los primeros días la verdad yo estaba muy nerviosa porque empezaba a llegar toda la información sobre los riesgos y las mujeres embarazadas estaban dentro de los grupos de mayor cuidado”, señaló Rincón en la entrevista.

Cuando se enteró de que sería madre por segunda vez, Tania Rincón estaba a cargo de la conducción del programa Guerreros (Foto: Instagram/@taniarin)

Asimismo, la reconocida conductora, confesó que uno de sus mayores miedos al enterarse de su embarazo, fue la reacción que tendría Patricio, ya que no quería que él se sintiera “desplazado”.

“La verdad es que no quise contarle o explicarle que estaba embarazada desde el inicio, quería que se me notara y poder decirle por qué el cuerpo de mamá se veía distinto, y algo muy importante es que no le creamos expectativas tipo ‘vas a jugar con ella y serás el hermano mayor’, hemos dejado que todo se vaya dando”, señaló Rincón tras afirmar que su hijo de tres años le ha dado cátedra en materia de amor y fraternidad.

Rincón agradeció el apoyo de su esposo, Daniel Pérez, con quien lleva casada 9 años. También, mediante su cuenta de Instagram, mencionó que “Patricio y Amelia tienen al papá más amoroso y sensible”, ya que juntos han conformado un gran equipo, luego de relatar algunos aspectos de la nueva rutina que está viviendo en la que “se duerme poco, pero se ama demasiado”.

Rincón agradeció el apoyo de su esposo, Daniel Pérez, y mencionó que “Patricio y Amelia tienen al papá más amoroso y sensible” (Foto: Instagram /@taniarin)

“Yo siempre he dicho que dos hijos es el número ideal, por todo, por economía, por calidad de atención, de vida, así que está más que decidido que ahí nos quedamos… jamás pensé que fuera a tener niña y siempre me vi como mamá de niños, pero ha sido hermoso poder conocer este amor ahora a una bebé”, reveló la presentadora durante la entrevista dirigida por el equipo de Quien.

Finalmente, la conductora de televisión mexicana afirmó que, pese a tener pocos días de haber dado a luz, ella no dejará de lado su carrera en el ámbito de los espectáculos, pues ya se encuentra trabajando a distancia en nuevos proyectos.

